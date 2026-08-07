Amritsar Crime News : अमृतसर में नशा सप्लाई करने की फिराक में था युवक, पुलिस ने दबोचा, तलाशी लेने पर उड़े होश

By
Harpreet Singh
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अमृतसर देहात पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक नशा तस्कर को हेरोइन की खेप के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी से 5 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद हुई है। जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 35 करोड़ के लगभग है।
Amritsar Crime News : अमृतसर में नशा सप्लाई करने की फिराक में था युवक, पुलिस ने दबोचा, तलाशी लेने पर उड़े होश
Amritsar Crime News : अमृतसर में नशा सप्लाई करने की फिराक में था युवक, पुलिस ने दबोचा, तलाशी लेने पर उड़े होश

पुलिस ने आरोपी से बरामद की 5 किलो 28 ग्राम हेरोइन, अंतरराष्टÑीय बाजार में लगभग 35 करोड़ कीमत

Amritsar Crime News (आज समाज), अमृतसर : नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अमृतसर देहात पुलिस ने एक बार फिर से बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल पुलिस को यह सफलता उस समय मिली जब एक नशा तस्कर नशा सप्लाई करने की तैयारी में था। पुलिस को आरोपी संबंधी पहले ही खुफिया जानकारी मिल गई थी। इसके बाद पुलिस ने एक जाल बुनते हुए आरोपी नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 5 किलो 28 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 35 करोड़ रुपए बताई जा रही है। थाना घरिंडा पुलिस टीम द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह हेरोइन कहां से लाई गई थी और इसे किन क्षेत्रों में सप्लाई किया जाना था।

नशा विरोधी अभियान के तहत पुलिस का एक्शन

अमृतसर देहात पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई पंजाब सरकार और पुलिस मुख्यालय के निर्देश के तहत चलाए जा रहे नशा विरोधी अभियान का हिस्सा है। पुलिस का लक्ष्य समाज को नशा मुक्त बनाना और युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना है। पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि उन्हें अपने आसपास नशा तस्करी या नशीले पदार्थों की बिक्री से संबंधित कोई जानकारी मिलती है, तो वे तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दें। जनभागीदारी से ही इस अवैध कारोबार पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाया जा सकता है।

प्रदेश पुलिस का युद्ध नशे विरुद्ध अभियान जारी

पंजाब पुलिस ने नशों के विरुद्ध अपनी मुहिम ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 523वें दिन भी कार्रवाई जारी रखते हुए 108 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 10.6 किलोग्राम हेरोइन तथा 326 नशीली गोलियां बरामद की गईं। इसके साथ ही, केवल 523 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या बढ़कर 75,549 हो गई है। नशा मुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने सात व्यक्तियों को नशा छोड़ने तथा पुनर्वास उपचार कराने के लिए भी प्रेरित किया।