Punjab Car Accident: तरनतारन-गोइंदवाल साहिब रोड पर भीषण हादसा, पेड़ से टकराई कार, युवक की मौत

Tarn Taran Car Accident: पंजाब के तरनतारन-गोइंदवाल साहिब मार्ग पर शुक्रवार देर रात एक कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में अमृतसर निवासी विशु कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।

Punjab Car Accident News: पंजाब के तरनतारन जिले में तरनतारन-गोइंदवाल साहिब मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में कार चालक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार देर रात गांव वेईंपुई मोड़ के पास एक होंडा अमेज कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक को गंभीर चोटें आईं। मृतक की पहचान अमृतसर के छेहरटा स्थित जवाहर नगर निवासी विशु कुमार के रूप में बताई गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की।

वेईंपुई मोड़ के पास हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार विशु कुमार होंडा अमेज कार से गोइंदवाल साहिब से तरनतारन की ओर जा रहे थे। गांव वेईंपुई मोड़ के पास अचानक कार का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे लगे पेड़ से जा टकराई। टक्कर के कारण कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और चालक को बचाने की कोशिश की, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।

पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे

घटना की सूचना मिलने पर डीएसपी गोइंदवाल साहिब हरिंदर सिंह और फतियाबाद पुलिस चौकी के प्रभारी एएसआई बलदेव सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। हादसे की जानकारी मिलने के बाद मृतक के परिजन भी वहां पहुंच गए। परिजनों ने इसे दुर्घटना मानते हुए लिखित रूप से आगे कानूनी कार्रवाई नहीं कराने की बात कही। इसके बाद पुलिस ने आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया।