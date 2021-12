राज चौधरी, पठानकोट:

Took Over Additional Charge Of DEO: जिला शिक्षा अफसर एलिमेंट्री बलदेव राज के 30 नवंबर को रिटायर होने और जिला शिक्षा अफसर एलिमेंट्री की रिक्त हुई कुर्सी का अतिरिक्त कार्यभार विभाग के आदेशों अनुसार आज जिला शिक्षा अफसर सेकेंडरी जसवंत सिंह ने संभाल लिया है।

उपजिला शिक्षा अधिकारी का स्वागत

इस मौके पर जिला शिक्षा कार्यालय एलिमेंट्री के समूचे स्टाफ की तरफ से उप जिला शिक्षा अफसर एलिमेंट्री रमेश लाल ठाकुर और उप जिला शिक्षा अफसर सेकेंडरी राजेश्वर सलारीया के नेतृत्व में गुलदस्ते के साथ स्वागत किया गया और मुंह मीठा करवा कर मुबारकबाद दी। जिला शिक्षा अफसर जसवंत सिंह ने कहा कि वह जिला पठानकोट को शिक्षा के क्षेत्र में नंबर एक पर लाने के लिए वे वचनबद्ध हैं।

सभी स्कूल बन चुके स्मार्ट

उन्होंने कहा कि पठानकोट के सभी स्कूल स्मार्ट बन चुके हैं और स्कूलों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दी गई है। उन अभिभावकों से अपील की कि वह अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाएं और सरकारी स्कूलों के योग्य अध्यापकों का लाभ उठाएं। इस मौके पर मलकीत सिंह, तरूण पठानिया, सुमित राज, मुनीश गुप्ता, राज दीपक गुप्ता, स्टेट अवॉर्डी और एडीएसएम नरिंदर लाल, जिला मीडिया कोआरडीनेटर बलकार अत्तरी, चेतन अत्तरी, मनदीप सिंह, नीलम, सवेता, ललिता आदि उपस्थित थे।

