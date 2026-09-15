Punjab News: एसपी की बेटी ने इमारत से कूदकर दी जान, पुलिस बताई इस वजह से थी परेशान

By
Sudhanshu Chouhan
-
0
4
जाब के जालंधर से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। जालंधर हाइट्स-2 की बहुमंजिला इमारत से सोमवार दोपहर 24 वर्षीय युवती की नीचे गिरने से मौत हो गई। मृतका की पहचान जैसमीन (24) के रूप में हुई है।

Punjab News: पंजाब के जालंधर से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। जालंधर हाइट्स-2 की बहुमंजिला इमारत से सोमवार दोपहर 24 वर्षीय युवती की नीचे गिरने से मौत हो गई। मृतका की पहचान जैसमीन (24) के रूप में हुई है। जैसमीन के पिता फरीदकोट में पुलिस विभाग में एसपी पद पर तैनात कर्मवीर सिंह चहल हैं। मंगलवार को शव का पोस्टमॉर्टम करवाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

छह महीने में तीसरी घटना

थाना सदर के प्रभारी बलकरण ने बताया कि पुलिस को घटना की सूचना मिलने के बाद टीम मौके पर पहुंची थी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया। उन्होंने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि जालंधर हाइट्स-2 में बीते छह महीने में यह तीसरी घटना है।

घटनास्थल पर मिला एक नोट

पुलिस के मुताबिक, शुरुआती तौर पर मौत के पीछे डिप्रेशन की बात सामने आई है। हालांकि, मामले की जांच जारी है। घटनास्थल पर एक लिखा हुआ पन्ना मौके से मिला जिस पर लिखा हुआ था आई वाज रॉन्ग आई एम सॉरी (“I was wrong, I am sorry”)। इस संबंध में एसएचओ ने कहा कि वह फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं कह सकते।

पुलिस करेगी मामले की जांच

जालंधर हाइट्स-2 में पिछले करीब छह महीनों में इस तरह की तीसरी मौत होने के सवाल पर थाना प्रभारी ने कोई टिप्पणी नहीं की। पुलिस ने बताया कि मामले में बीएनएस की धारा 194 के तहत कार्रवाई की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच होगी। बताया जा रहा है कि जैसमीन ने वर्ष 2018 में आईसीएसई परीक्षा में 99.2 प्रतिशत अंक हासिल कर देशभर में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। उनकी मौत की खबर के बाद परिवार और परिचितों में शोक का माहौल है।