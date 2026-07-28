Punjab News: छुट्टी पर आए फौजी ने भाई और साथी संग ज्वैलरी शॉप लूटी, गिरफ्तार

पंजाब के मोगा में ज्वैलरी शॉप में हुई लूट की वारदात को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

एक ही गांव के रहने वाले हैं तीनों आरोपी

Punjab News, (आज समाज), मोगा: पंजाब के मोगा में ज्वैलरी की दुकान पर दिनदहाड़े हुई लूट की वारदात को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। लूट की वारदात को अंजाम देने वालों में एक भारतीय सेना सिपाही है। पुलिस ने इस लूट की वारदात में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

तीनों आरोपी एक ही गांव के रहने वाले हैं। फौजी छुट्टी पर घर आया हुआ था। इसी दौरान उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक कार, करीब डेढ़ किलो चांदी, एक अवैध पिस्टल, एक कापा और एक किरपान बरामद की है।

21 जुलाई को दिया था वारदात को अंजाम

इस मामले में डीएसपी निहाल सिंह वाला अनवर अली ने बताया कि 21 जुलाई 2026 को अजीतवाल क्षेत्र में दिनदहाड़े अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कार में सवार होकर पिस्टल की नोक पर एक ज्वैलरी की दुकान पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस संबंध में थाना अजीतवाल में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

आरोपियों के कब्जे से एक कार, डेढ़ किलो चांदी, एक अवैध पिस्टल, एक कापा और एक कृपाण बरामद

पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपियों का सुराग लगाकर उन्हें काबू कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सुखदीप सिंह, हरदीप सिंह और पवित्र सिंह निवासी गांव रामूवाला नवा, जिला मोगा के रूप में हुई है। आरोपियों के कब्जे से एक कार, डेढ़ किलो चांदी, एक अवैध पिस्टल, एक कापा और एक कृपाण बरामद की गई है।

आरोपी फौजी कोलकाता में है तैनात

जांच में सामने आया कि सुखदीप सिंह भारतीय फौज में नौकरी करते हैं और इन दिनों कोलकाता में उनकी पोस्टिंग है। वह घर छुट्टी आए हुए थे। उन्होंने बताया उनके उच्च अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। तीनों आरोपियों पर कोई अपराधिक मामला दर्ज नहीं है। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है।

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