RBGD Won the Final by Defeating Raswan XI: आरबीजीडी ने रसवान इलेवन को हराकर जीता फाइनल

राज चौधरी, पठानकोट:

RBGD Won the Final by Defeating Raswan XI: ग्रीनलैंड क्रिकेट क्लब की ओर से आजीवन अध्यक्ष इंद्रजीत गुप्ता, चेयरमैन डा. गुरबख्श चौधरी व कार्यकारी अध्यक्ष एम.एल अत्री की अध्यक्षता में आयोजित 43वें क्रिसमिस क्रिकेट टूनार्मेंट का फाइनल मैच आर.बी.जी.डी व रसवान इलेवन के मध्य खेला गया।(RBGD Won the Final by Defeating Raswan XI)

पहली पारी में बनाए 174 रन RBGD Won the Final by Defeating Raswan XI

इसमें आर.बी.जी.डी की टीम ने टॉस जीत कर पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 174 रनों का लक्ष्य रखा। प्रत्युत्तर में रसवान इलेवन के पहले 2 विकेट सस्ते में जाने के बाद सात ओवरों में 80 रनों तक स्कोर को पंहुचाया गया, लेकिन उसके बाद टीम के अन्य खिलाडि?ों का योगदान नाकारात्मक रहने के चलते पूरी टीम 129 रनों पर ढ़ेर हो गई।

आर.बी.जी.डी के अंकुश के शानदार 67 रनों के चलते उन्हें मैन आफ द मैच अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा रसवान इलेवन के पेडरों को मैन आॅफ द सीरीज अवार्ड से नवाजा गया।इस तरह से आर.बी.जी.डी की टीम ने 45 रनों से विजय हासिल करते 43वें क्रिसमिस कप पर अपना कब्जा किया। आज के मैच में विधायक अमित विज व मेयर पन्नालाल भाटिया बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। उन्होंने क्लब को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की।

इन लोगों ने दर्ज कराई उपस्थिति RBGD Won the Final by Defeating Raswan XI

इस अवसर पर रमन भल्ला, अशोक शर्मा, मास्टर मोहन लाल, विनय विग, राकेश बवली, गगन, दीपक कश्यप, नरिंद्र महाजन, राहुल, जीतेंद्र जीतू, अजय गुप्ता, रमेश विशम्भू, मोहन, राजकूमार, रमन महाजन, समीर शारदा. अश्वनी गुप्ता, मनोज अरोड़ा, विनोद डोगरा, दीपक कुमार, विजय पासी, केवल शर्मा, रजनीश रिंकू, आर्यन, रमेश लेफ्टी आदि उपस्थित थे।

