Punjab Weather : पंजाब में आज 21 जिलों में बारिश का अलर्ट

अगले दो दिन भी पूरी तरह से एक्टिव रहेगा मानसून, 13 जुलाई के बाद होगा कमजोर

Punjab Weather (आज समाज), चंडीगढ़ : दक्षिण पश्चिम मानसून वर्तमान में पूरे देश में सक्रिय है। मानसून की यह सक्रियता उत्तर भारत के राज्यों में भी बनी हुई है। पंजाब में भी मानसून एक्टिव है और पिछले दो दिन से प्रदेश में बारिश का दौर जारी है।

इसी बीच भारतीय मौसम विभाग की चंडीगढ़ शाखा ने पंजाब में अगले पांच दिन के मौसम संबंधी जानकारी साझा करते हुए बताया है कि आज से लेकर 12 जुलाई तक यानी तीन दिन पंजाब में बारिश का दौर जारी रहेगा। इस दौरान कहीं हल्की तो कहीं मध्यम से भारी बारिश होगी। पंजाब में आज (शुक्रवार) को 21 जिलों और चंडीगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं।

बुधवार से कमजोर पड़ेगा मानसून

मौसम विभाग के अनुसार पंजाब में 13 जुलाई से मानसून कमजोर पड़ने के साथ मौसम फिर शुष्क होने और तापमान में बढ़ोतरी के संकेत हैं। इसके बाद बारिश की गतिविधियां काफी घट जाएंगी और केवल एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बन रही है। इसके बाद प्रदेश में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहेगा और दिन के तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने के आसार हैं।

मौसम विभाग के अनुसार मानसून की ट्रफ धीरे-धीरे हिमालय की तराई की ओर खिसक रही है। इसके प्रभाव से उत्तर-पश्चिम दिशा से शुष्क हवाएं चलेंगी, जिससे पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में नमी कम हो जाएगी। नमी घटने के कारण बारिश लगभग समाप्त होने लगेंगी और मौसम फिर शुष्क हो जाएगा।

सामान्य से नीचे है अभी भी प्रदेश का पारा

मौसम विज्ञान केंद्र, चंडीगढ़ के मुताबिक पिछले 24 घंटे में राज्य के अधिकतम तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई, लेकिन यह अभी भी सामान्य से 2.5 डिग्री नीचे है। सबसे अधिक तापमान फरीदकोट में 42.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं चंडीगढ़ में बारिश के बाद अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 5.5 डिग्री कम है। हालांकि पिछले 24 घंटे में चंडीगढ़, मोहाली और कुछ चुनिंदा इलाकों को छोड़ दें तो पंजाब के अधिकांश जिलों में बारिश नहीं हुई।

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