Jasvir Singh Garhi: पंजाब एससी आयोग के अध्यक्ष का इस्तीफा, मिली नई जिम्मेदारी

आम आदमी पार्टी ने जसवीर सिंह गढ़ी को श्री चमकौर साहिब का हलका प्रभारी नियुक्त किया है। इसके बाद उनकी आयोग चेयरमैनी छोड़ने और चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हैं।

आम आदमी पार्टी ने चमकौर साहिब हलका प्रभारी किया नियुक्त

Jasvir Singh Garhi, (आज समाज), चंडीगढ़: पंजाब के अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे के बारे में जानकारी देते हुए जसवीर सिंह गढ़ी ने कहा कि उन्हें चमकौर साहिब का हलका प्रभारी नियुक्त किया गया है। दरअसल, चमकौर साहिब को पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी का सियासी गढ़ माना जाता है।

आप के इस फैसले को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव माना जा रहा है। नई जिम्मेदारी मिलने पर जसवीर सिंह गढ़ी ने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद किया है।

अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री भगवंत मान का जताया आभार

जसवीर सिंह गढ़ी ने कहा, पिछले 72 घंटों में कई घटनाक्रम हुए हैं, जिनमें सबसे अहम पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग से जुड़ा है। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री भगवंत मान लंबे समय से इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि मेरे जैसे जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को पंजाब की राजनीति में आगे लाया जाना चाहिए। इसी सिलसिले में, मैंने 26 तारीख को पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया।

आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए लिया गया फैसला

जसवीर सिंह गढ़ी की नई जिम्मेदारी को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी की ओर से उन्हें ऐसे समय में श्री चमकौर साहिब की जिम्मेदारी दी गई है, जब सभी राजनीतिक दल अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं।

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