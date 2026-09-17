Punjab Lecturer Admit Card 2026: पंजाब लेक्चरर भर्ती के एडमिट कार्ड जारी, 19 सितंबर से परीक्षा, ऐसे करें डाउनलोड

Punjab Lecturer Cadre Admit Card 2026: पंजाब लेक्चरर कैडर भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। भर्ती परीक्षा 19, 20, 26 और 27 सितंबर को अलग-अलग विषयों और शिफ्ट में होगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट erd.punjab.gov.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

Punjab Lecturer Admit Card 2026 Out: पंजाब में लेक्चरर कैडर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है। एजुकेशन रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट (ERD) ने लेक्चरर कैडर भर्ती 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट erd.punjab.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत 1,013 लेक्चरर पदों पर भर्ती की जानी है। इनमें 829 नए पद और 184 बैकलॉग पद शामिल बताए गए हैं। लिखित परीक्षा अलग-अलग विषयों के लिए अलग-अलग तारीख और शिफ्ट में आयोजित की जाएगी।

19 सितंबर से शुरू होगी परीक्षा

पंजाब लेक्चरर कैडर रिक्रूटमेंट की लिखित परीक्षा 19, 20, 26 और 27 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा अलग-अलग विषयों और शिफ्ट में होगी। उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड पर दी गई तारीख, समय और परीक्षा केंद्र के अनुसार ही परीक्षा देने पहुंचना होगा। एडमिट कार्ड पर उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा की तारीख, शिफ्ट, रिपोर्टिंग टाइम, परीक्षा केंद्र और जरूरी निर्देश दिए गए हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। आखिरी समय तक इंतजार करने पर वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक या तकनीकी परेशानी के कारण दिक्कत हो सकती है।

इस तरह डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

सबसे पहले पंजाब Education Recruitment Directorate की वेबसाइट erd.punjab.gov.in खोलें।

वेबसाइट पर Lecturer Cadre Admit Card 2026 के लिंक पर जाएं और मांगी गई जानकारी भरें।

आधिकारिक पोर्टल पर एडमिट कार्ड के लिए एप्लिकेशन नंबर, DOB और आधार नंबर डालना जरूरी है।

जानकारी सबमिट करने के बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका साफ प्रिंट निकाल लें।

परीक्षा केंद्र जाने से पहले ये चीजें जरूर देखें

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार अपना नाम, फोटो, रोल नंबर, विषय, परीक्षा की तारीख, परीक्षा का समय, शिफ्ट और परीक्षा केंद्र का पता जरूर जांच लें। अगर किसी जानकारी में गलती है तो परीक्षा से पहले संबंधित विभाग से संपर्क करना चाहिए। परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवार को एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी और वैध फोटो पहचान पत्र लेकर जाना होगा। एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी निर्देशों को भी ध्यान से पढ़ना जरूरी है।