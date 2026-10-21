Punjab Employees Strike: पंजाब में 3 लाख सरकारी कर्मचारी कर रहे हड़ताल, बस सेवाओं पर भी असर

Punjab Employees Strike Today: पंजाब में 21 और 22 अक्टूबर को करीब तीन लाख सरकारी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सामूहिक आकस्मिक अवकाश का ऐलान किया है। कर्मचारी लंबित महंगाई भत्ते, पुरानी पेंशन योजना की बहाली और अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग कर रहे हैं।

Punjab Employees Strike News: पंजाब में अपनी मांगों को लेकर सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन तेज हो गया है। राज्य के करीब तीन लाख कर्मचारियों ने 21 और 22 अक्टूबर को सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर रहने का ऐलान किया है। कर्मचारी इन दो दिनों में नियमित कामकाज से दूर रहकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस आंदोलन का असर पंजाब सिविल सचिवालय, सरकारी विभागों और दूसरे कार्यालयों के कामकाज पर पड़ सकता है। आम लोगों को सरकारी काम करवाने, दस्तावेज बनवाने और दूसरी सेवाओं के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। इसके साथ ही पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी के संविदा कर्मचारियों ने भी हड़ताल शुरू कर दी है। इस हड़ताल से बस सेवाओं पर भी असर पड़ा है।

क्यों आंदोलन कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी?

पंजाब के कर्मचारी संगठन लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। उनका कहना है कि कई मांगों पर अब तक ठोस फैसला नहीं हुआ है। इसी वजह से कर्मचारियों ने दो दिन सामूहिक आकस्मिक अवकाश लेकर प्रदर्शन करने का फैसला किया है। पंजाब एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स जॉइंट फ्रंट और कर्मचारियों के संयुक्त समन्वय से जुड़े संगठनों ने 21 और 22 अक्टूबर को सामूहिक अवकाश की घोषणा की थी। कर्मचारी नेताओं ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात कर अपनी मांगों पर चर्चा करने की मांग भी उठाई है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वे लंबे समय से सरकार के सामने अपनी समस्याएं रख रहे हैं, लेकिन उन्हें संतोषजनक समाधान नहीं मिला है। जब तक मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रह सकता है।

महंगाई भत्ते के बकाये का भुगतान करने की मांग

सरकारी कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में लंबित महंगाई भत्ते (DA) का भुगतान शामिल है। कर्मचारी चाहते हैं कि सरकार बकाया राशि जारी करे और महंगाई भत्ते से जुड़े मामलों का जल्द समाधान निकाले। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई बढ़ने के कारण कर्मचारियों के वेतन में महंगाई भत्ते की अहम भूमिका है। इसलिए लंबे समय से लंबित भुगतान नहीं होने से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। कर्मचारियों और पेंशनरों ने महंगाई भत्ते के बकाये, पेंशन और वेतन आयोग से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया था।

पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग

कर्मचारी संगठनों की दूसरी बड़ी मांग पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करना है। कर्मचारी चाहते हैं कि सरकार उनकी पेंशन संबंधी मांगों पर फैसला करे, ताकि उन्हें भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को लेकर स्पष्टता मिल सके। इसके अलावा कर्मचारी लंबित वेतन आयोग के लाभ, पहले बंद किए गए भत्तों को दोबारा लागू करने और सेवा से जुड़े दूसरे मुद्दों का समाधान भी चाहते हैं।

कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग

सरकारी विभागों में काम करने वाले अस्थायी, ठेका और आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने की मांग भी आंदोलन का अहम हिस्सा है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों को स्थायी रोजगार का लाभ मिलना चाहिए। वेतन और सेवा से जुड़े लंबित मामलों को सुलझाने की मांग भी उठाई जा रही है। इसके अलावा कर्मचारियों ने प्रोबेशन अवधि के दौरान वेतन से जुड़े मुद्दों को हल करने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार को इन समस्याओं पर स्पष्ट नीति बनाकर जल्द निर्णय लेना चाहिए।

पंजाब रोडवेज, PRTC बसों पर भी असर

सरकारी कर्मचारियों के आंदोलन के साथ-साथ पंजाब रोडवेज, पनबस और पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (PRTC) के संविदा कर्मचारियों की हड़ताल भी यात्रियों की परेशानी बढ़ा सकती है। कर्मचारी संगठनों ने 21 अक्टूबर से हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया था। उनकी प्रमुख मांगों में ठेका प्रथा खत्म करना और संविदा कर्मचारियों को नियमित करना शामिल है। पनबस और पीआरटीसी के संविदा कर्मचारियों की हड़ताल के कारण करीब 1,700 बसों के सड़कों पर नहीं चलने की जानकारी दी गई है। नियमित कर्मचारी अपनी ड्यूटी के अनुसार बसें चला रहे हैं।