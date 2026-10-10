Punjab News: गौरव यादव बने पंजाब के फुल टाइम DGP, कम से कम 2 साल का होगा कार्यकाल

Gaurav Yadav Named Punjab DGP: पंजाब सरकार ने 1992 बैच के IPS अधिकारी गौरव यादव को राज्य का नियमित पुलिस महानिदेशक (DGP) नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल पदभार संभालने की तारीख से कम से कम दो साल का होगा। जुलाई 2022 से वे कार्यवाहक DGP की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

Punjab New DGP Gaurav Yadav: पंजाब सरकार ने 1992 बैच के IPS अधिकारी गौरव यादव को राज्य का नियमित पुलिस महानिदेशक (DGP) नियुक्त किया है। शुक्रवार को जारी सरकारी आदेश के अनुसार उनका कार्यकाल पदभार संभालने की तारीख से कम से कम दो साल का होगा। इस फैसले के साथ पंजाब पुलिस के प्रमुख पद पर जुलाई 2022 से चली आ रही कार्यवाहक व्यवस्था समाप्त हो गई है।

पंजाब सरकार ने नियमित DGP की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को 14 वरिष्ठ IPS अधिकारियों के नाम भेजे थे। UPSC ने इनमें से तीन अधिकारियों का पैनल राज्य सरकार को भेजा था। इस पैनल में गौरव यादव के अलावा विशेष DGP डॉ. शरद सत्य चौहान और वरिष्ठ IPS अधिकारी हरप्रीत सिंह सिद्धू शामिल थे। राज्य सरकार ने UPSC के पैनल पर विचार करने के बाद गौरव यादव को पंजाब पुलिस का नियमित प्रमुख नियुक्त किया। सरकारी आदेश गृह विभाग की ओर से जारी किया गया।

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आया फैसला

नियमित DGP की नियुक्ति को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से नियमित DGP की नियुक्ति पर उचित फैसला लेने को कहा था। अदालत ने कहा था कि कार्यवाहक व्यवस्था को अनिश्चितकाल तक जारी नहीं रखा जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को तय की गई थी। ऐसे में सरकार का यह फैसला अदालत में अगली सुनवाई से पहले आया है। गौरव यादव जुलाई 2022 से कार्यवाहक DGP के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे थे। नियमित नियुक्ति के बाद राज्य पुलिस के नेतृत्व को औपचारिक रूप से स्थायी प्रमुख मिल गया है।

‘गैंगस्टरों के लिए पंजाब में जगह नहीं’

नियमित DGP नियुक्त होने के बाद गौरव यादव ने वीडियो संदेश में पंजाब में शांति और सौहार्द बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रविरोधी तत्वों को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में गैंगस्टरों और असामाजिक तत्वों के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे लोग जहां भी छिपे होंगे, पंजाब पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर कानून के सामने लाएगी। उन्होंने गैंगस्टरों और उनके नेटवर्क के खिलाफ अभियान तेज करने की भी बात कही।

न्यूनतम दो साल का रहेगा कार्यकाल

पंजाब सरकार के आदेश के अनुसार गौरव यादव का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से कम से कम दो साल होगा। यह नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के पुलिस सुधार संबंधी निर्देशों के अनुरूप की गई है। गौरव यादव की नियुक्ति से पंजाब पुलिस को नियमित नेतृत्व मिला है। अब राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, संगठित अपराध और गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई तथा पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने की जिम्मेदारी उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगी।