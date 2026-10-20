Parvinder Jhota Murder Case: परविंदर झोटा हत्याकांड की जांच CBI करेगी, CM भगवंत मान ने किया ऐलान

Parvinder Jhota Murder Case: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले में CBI जांच कराने का ऐलान किया है। 13 अक्टूबर को मानसा में एक मेडिकल स्टोर पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। परिवार ने सीबीआई जांच की मांग उठाई थी।

Parvinder Jhota Murder Case: पंजाब के मानसा में नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार ने परिवार की मांग स्वीकार करते हुए हत्याकांड की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने 20 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी दी। सीएम ने झोटा के पिता भीम सिंह और परिवार के प्रति समर्थन जताया। इस फैसले को मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे परिजनों और समर्थकों के लिए अहम कदम माना जा रहा है।

दवा की दुकान पर की गई थी हत्या

परविंदर सिंह झोटा की 13 अक्टूबर को पंजाब के मानसा में एक मेडिकल स्टोर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। झोटा नशे के खिलाफ आवाज उठाने और नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री का विरोध करने के लिए जाने जाते थे। घटना के दौरान मेडिकल स्टोर संचालक अश्वनी कुमार के साथ उनका विवाद होने की बात सामने आई थी। आरोप है कि नशीले पदार्थों की बिक्री को लेकर हुए विवाद के दौरान झोटा को गोली मारी गई। घटना के समय फेसबुक लाइव भी चल रहा था। इस गोलीबारी में झोटा के साथ मौजूद चार अन्य लोग घायल भी हुए थे। मामले के मुख्य आरोपी अश्वनी कुमार को पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया था।

परिवार ने की थी CBI जांच की मांग

झोटा की हत्या के बाद उनके पिता और पूर्व सैनिक भीम सिंह ने मामले की स्वतंत्र जांच की मांग उठाई थी। परिवार का कहना था कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच किसी स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी से कराई जानी चाहिए। परिवार के साथ न्याय की मांग कर रही एक्शन कमेटी ने भी CBI जांच की मांग की थी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की भूमिका और नशा तस्करी से जुड़े गठजोड़ की जांच कराने की मांग उठाई थी। परिवार ने न्याय मिलने तक झोटा का अंतिम संस्कार नहीं करने का फैसला लिया था। 20 अक्टूबर को भी उनका शव मानसा के सिविल अस्पताल के शवगृह में रखा हुआ है।

भगवंत मान ने एक्स पर दी जानकारी

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उनकी सरकार परविंदर सिंह झोटा के पिता और परिवार के साथ खड़ी है। परिवार की मांग स्वीकार करते हुए उन्होंने मामले की जांच CBI को सौंपने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने पंजाब को नशामुक्त बनाने के लिए सख्त कदम उठाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ सरकार की लड़ाई जारी रहेगी और पंजाब को नशे से मुक्त करने के लिए जरूरी कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब झोटा हत्याकांड को लेकर राज्य में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और परिवार निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा था।