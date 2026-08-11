Punjab News: पंजाब में 28 हजार आउटसोर्स कर्मचारी कांट्रैक्ट पर होंगे नियुक्त, विधानसभा में पास हुआ बिल

Punjab Clears Path for Contract Jobs: पंजाब विधानसभा ने करीब 28 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों को कांट्रैक्ट पर नियुक्त करने का रास्ता साफ कर दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के मुताबिक ग्रुप-C और ग्रुप-D के आउटसोर्स कर्मचारियों को कांट्रैक्ट के तहत लाया जाएगा और उन्हें कई सुविधाएं मिलेंगी।

Punjab Bill for Outsourced Workers: पंजाब के करीब 28 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। पंजाब विधानसभा ने एक ऐसा विधेयक पास किया है, जिसके बाद इन कर्मचारियों को आउटसोर्स व्यवस्था से निकालकर कांट्रैक्ट के आधार पर नियुक्त करने का रास्ता साफ हो गया है। पंजाब विधानसभा ने पंजाब स्टेट आउटसोर्स्ड पर्सोनल बिल 2026 को सर्वसम्मति से पास किया। हालांकि कर्मचारियों को सीधे नियमित करने से जुड़ा दूसरा विधेयक अभी विधानसभा में पेश नहीं किया गया है। सरकार का कहना है कि इसे बाद में लाया जाएगा।

इस बिल में क्या है और किसे मिलेगा फायदा?

आसान भाषा में समझें तो अभी जो कर्मचारी अलग-अलग कंपनियों या एजेंसियों के जरिए आउटसोर्स पर काम कर रहे हैं, उन्हें अब कांट्रैक्ट के तहत लाने की प्रक्रिया शुरू होगी। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा में यह विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि दूसरा विधेयक बाद में लाया जाएगा। सीएम भगवंत सिंह मान ने विधानसभा में कहा कि सभी ग्रुप-C और ग्रुप-D के आउटसोर्स कर्मचारियों को कांट्रैक्ट के तहत लाया जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों को कई सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का लाभ मिलने की बात कही गई है। इनमें भविष्य निधि (PF), ESI और ग्रेच्युटी जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इस कदम से राज्य में काम कर रहे 28 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों को फायदा होने की उम्मीद है।

अभी तक कैसे काम कर रहे थे कर्मचारी?

आउटसोर्स कर्मचारी सीधे सरकार के कर्मचारी नहीं होते। उन्हें आमतौर पर किसी निजी कंपनी या एजेंसी के जरिए सरकारी विभागों में काम पर लगाया जाता है। सीएम भगवंत मान ने कहा कि उन्हें इस व्यवस्था को लेकर चिंता थी। उनका आरोप है कि कर्मचारियों को आउटसोर्स करने वाली कंपनियां उनका शोषण करती थीं। मान ने कहा कि इन कर्मचारियों के पास पर्याप्त अधिकार नहीं थे और उन्हें बिना नोटिस के नौकरी से हटाया जा सकता था। सरकार ने इसी व्यवस्था को बदलने का फैसला किया है। इस फैसले की शुरुआत मई में हुई थी।

उस समय पंजाब कैबिनेट ने आउटसोर्स और कांट्रैक्ट कर्मचारियों से जुड़े दोनों प्रस्तावों को अध्यादेश के रूप में मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तब कहा था कि सरकार आउटसोर्स और कांट्रैक्ट के जरिए होने वाली नियुक्तियों की मौजूदा व्यवस्था को खत्म करना चाहती है। सरकार ने 65 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को नियमित रोजगार के दायरे में लाने का इरादा भी जाहिर किया था। दोनों अध्यादेश मंजूरी के लिए पंजाब के राज्यपाल के पास भेजे गए थे। राज्यपाल ने सरकार से इन्हें अध्यादेश के बजाय विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश करने को कहा।

कर्मचारियों को परमानेंट करने वाला बिल बाकी

पंजाब कैबिनेट ने केवल आउटसोर्स कर्मचारियों को कांट्रैक्ट पर लाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। पंजाब स्टेट कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सोनल बिल के जरिए कांट्रैक्ट कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का प्रावधान किया जाना था, लेकिन यह बिल अभी विधानसभा में पेश नहीं किया गया है। फिलहाल विधानसभा से पहला बिल पास होने के बाद करीब 28 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों के कांट्रैक्ट पर आने का रास्ता साफ हो गया है। नियमितीकरण को लेकर कर्मचारियों को अभी दूसरे विधेयक का इंतजार करना होगा।