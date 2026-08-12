Patiala News: किराए का घर देखने गए पति-पत्नी, घंटी बजाते ही बाहर निकले पिटबुल ने किया हमला, देखें खौफनाक वीडियो

Brutal Pet Attack in Punjab Video: पंजाब के पटियाला में किराए का मकान देखने गए एक दंपती पर पालतू पिटबुल कुत्ते ने अचानक जानलेवा हमला कर दिया। कुत्ते ने दोनों को शरीर के कई हिस्सों में बुरी तरह नोंचा और एक का कूल्हा चबा डाला। स्थानीय लोगों ने उन्हें छुड़ाकर अस्पताल में भर्ती कराया।

Patiala Pitbull Attack Video: पंजाब के पटियाला से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पटियाला में एक पालतू पिटबुल कुत्ते ने ऐसा खूनी तांडव मचाया कि देखने और सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। किराए के लिए मकान देखने गए एक दंपती पर पिटबुल ने अचानक ऐसा अटैक कर दिया कि पति-पत्नी जिंदगी और मौत के बीच झूलने लगे। खूंखार कुत्ते ने हमले के दौरान एक का कूल्हा तक बुरी तरह चबा डाला। स्थानीय लोगों ने उस कुत्ते से जैसे-तैसे कपल को बचाया। हालांकि तब तक दोनों की हालत काफी गंभीर हो चुकी थी और महिला के हाथ से खून बह रहा था।

मकान देखने पहुंचे थे पति-पत्नी

यह खौफनाक हादसा पंजाब के पटियाला स्थित घुमन नगर इलाके में हुआ। पीड़ित दंपती अपनी गृहस्थी बसाने के लिए एक नया ठिकाना तलाश रहे थे। इसी सिलसिले में वे एक लोकल प्रॉपर्टी डीलर के साथ इलाके में किराए के लिए उपलब्ध एक मकान को देखने के लिए वहां पहुंचे थे। दंपती को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस घर की दहलीज पर वे कदम रख रहे हैं, वहां उनके साथ खौफनाक घटना हो जाएगी। जैसे ही वे मकान के मेन गेट के पास पहुंचे और घर की डोरबेल बजाई, वैसे ही पिटबुल बाहर निकला और अटैक कर दिया। इससे पहले कि प्रॉपर्टी डीलर या वह दंपती संभल पाते या वहां से भागने की कोशिश करते, उस खूंखार जानवर ने सीधे उन पर हमला बोल दिया।

पत्नी जमीन पर गिरकर तड़पती रही

पिटबुल की आक्रामकता इतनी भयानक थी कि उसने पलभर में दोनों पति-पत्नी को अपने काबू में कर लिया और उन्हें जमीन पर गिराकर शरीर के कई हिस्सों में दांत गड़ा दिए। कुत्ता इस कदर आक्रामक हो चुका था कि उसने हमले के दौरान एक शख्स का कूल्हा तक बुरी तरह चबा डाला। पीड़ित खून से लथपथ होकर दर्द से चीखते रहे, लेकिन कुत्ते की पकड़ ढीली नहीं हुई। महिला की हालत तो कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गई और वह जमीन पर गिरकर तड़पती रही।

स्थानीय लोगों ने जैसे-तैसे बचाई जान

चीख-पुकार की आवाज सुनकर आसपास के स्थानीय लोग तुरंत बचाव के लिए दौड़ पड़े। मौके पर अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने बड़ी मुश्किल से और भारी मशक्कत के बाद डंडों या अन्य चीजों की मदद से कुत्ते को दंपती से दूर किया और उन्हें उस जानवर के चंगुल से छुड़ाया। इस भीषण हमले में दोनों पति-पत्नी बुरी तरह जख्मी और लहूलुहान हो गए। उन्हें तुरंत आपातकालीन स्थिति में एक नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। इस पूरी घटना का एक भयावह वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हमले का मंजर देखा जा सकता है।

प्रशासन पर भी उठे गंभीर सवाल

इस सनसनीखेज घटना के बाद इलाके में भारी गुस्सा है और एक बार फिर खूंखार नस्ल के कुत्तों को पालने को लेकर सुरक्षा नियमों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलने पर जब नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क किया गया, तो उन्होंने चौंकाने वाला सच बताया कि निगम ने पहले से ही पिटबुल समेत तमाम खूंखार नस्लों के कुत्तों को रिहायशी इलाकों में पालतू जानवर के तौर पर रखने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके अलावा केंद्र सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग की तरफ से भी देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त निर्देश जारी किए गए थे कि पिटबुल टेरियर, अमेरिकन बुलडॉग और रॉटवीलर जैसी खतरनाक नस्लों की बिक्री, ब्रीडिंग और उन्हें पालने पर कड़ी रोक लगाई जाए। बावजूद इसके पाबंदियों की धज्जियां धड़ल्ले से उड़ाई जा रही हैं।