Punjab News: परविंदर झोटा हत्याकांड को लेकर आज AAP नेताओं के घरों और दफ्तरों का घेराव करेगी एक्शन कमेटी

Parvinder Jhota Murder Case: परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर एक्शन कमेटी ने 19 अक्टूबर को पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेताओं के आवासों और दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इस मामले को लेकर मानसा में विरोध जारी है।

Parvinder Jhota Killing Case: पंजाब के मानसा में नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या के बाद राज्य की राजनीति गरमा गई है। हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर गठित एक्शन कमेटी ने सोमवार आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायकों और मंत्रियों के आवासों और दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। प्रदर्शनकारियों की योजना सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं को विरोध-पत्र सौंपने की भी है। एक्शन कमेटी और विभिन्न किसान-मजदूर संगठनों ने मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है।

AAP नेताओं के आवास के बाहर प्रदर्शन

एक्शन कमेटी ने परविंदर झोटा हत्याकांड के विरोध में पंजाबभर में प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। मानसा में बनी इंसाफ कमेटी के आह्वान पर अलग-अलग स्थानों पर AAP विधायकों और मंत्रियों के आवासों तथा कार्यालयों के बाहर रोष प्रदर्शन किए जाने हैं। प्रदर्शन के दौरान नेताओं को विरोध-पत्र सौंपे जाएंगे, जिन्हें पंजाबी में ‘लाहनत पत्र’ कहा जा रहा है। कमेटी का कहना है कि यह आंदोलन झोटा को न्याय दिलाने और पंजाब में नशे के कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई की मांग को लेकर किया जा रहा है।

इंसाफ कमेटी की प्रमुख मांगें क्या हैं?

एक्शन कमेटी और मृतक के परिजनों ने पंजाब सरकार के सामने कई मांगें रखी हैं। इनमें मुख्यमंत्री भगवंत मान और पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव के इस्तीफे और हत्याकांड की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग प्रमुख है। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई हो और इस मामले में किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को बख्शा न जाए। इसके अलावा कमेटी ने गोलीबारी में घायल हुए चार लोगों के लिए सरकार से 10-10 लाख रुपये मुआवजे की मांग की है। परविंदर झोटा की याद में मानसा में स्टेडियम या ट्रॉमा सेंटर बनाने की मांग भी उठाई गई है।

छह दिन बाद भी अंतिम संस्कार नहीं

परविंदर सिंह झोटा की हत्या के बाद मानसा में विरोध प्रदर्शन जारी है। घटना के छह दिन बाद भी उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। परिजनों और आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। मामले को लेकर प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत भी प्रस्तावित है। वहीं, परविंदर झोटा के पिता भीम सिंह और इंसाफ कमेटी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर मामले की CBI जांच की मांग उठाने की बात कही है।

क्या है परविंदर झोटा हत्याकांड?

परविंदर सिंह झोटा मानसा क्षेत्र में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता थे। 13 अक्टूबर 2026 को मानसा में एक मेडिकल स्टोर पर नशीले पदार्थों की बिक्री को लेकर उनका दुकानदार अश्वनी कुमार से विवाद हुआ। इस दौरान झोटा फेसबुक लाइव कर रहे थे। आरोप है कि विवाद के दौरान दुकानदार ने गोली चला दी, जिससे झोटा की मौत हो गई और उनके चार साथी घायल हो गए। इस घटना के बाद मानसा में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। मामले में पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठे। विरोध बढ़ने के बाद सिटी-2 थाने की SHO को निलंबित किया गया और आरोपी की पत्नी समेत दो अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की जानकारी भी सामने आई है।