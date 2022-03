Need for Better Crafting Techniques: अधिक उपज के लिए बेहतर क्राफ्टिंग तकनीकों की आवश्यकता: डॉ अमरीक सिंह

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने ग्राम चक मिन्हासा में प्रदर्शनी प्लाट का आयोजन किया Need for Better Crafting Techniques

निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पंजाब डॉ. गुरविंदर सिंह खालसा और उपायुक्त संयम अग्रवाल के निर्देशन में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, ब्लॉक पठानकोट ने रविंदर सिंह के खेतों में चक्क मिन्हासन की जगह ग्रीष्म फसल का अभियान शुरू किया है। एजेंसी (आत्मा), इस प्रदर्शनी प्लॉट का मुख्य उद्देश्य किसानों को ग्रीष्मकालीन फसलों की शिल्प तकनीकों से परिचित कराना है।

इस मौके पर डॉक्टर अमरीक सिंह प्रखंड कृषि पदाधिकारी, अरमान महाजन सहायक प्रौद्योगिकी प्रबंधक (आत्मा), किसान नेता रविन्द्र सिंह, बूटा राम सहित अन्य किसान उपस्थित हुए।

दालें मानव आहार में बहुत जरुरी : डॉ. अमरीक सिंह

डॉ. अमरीक सिंह ने किसानों से बात करते हुए कहा कि दालें मानव आहार में बहुत जरुरी है। निर्भरता कम करने से खेती की लागत कम हो जाती है। उन्होंने कहा कि दलहन फसलों की जड़ों में हवा से नाइट्रोजन को अवशोषित करने की क्षमता होती है जो फसल की आवश्यकता को पूरा करती है और कुछ नाइट्रोजन अगली फसल के लिए मिट्टी में छोड़ दी जाती है।हालांकि किसानों को धान-गेहूं फसल चक्र से अधिक आय होती है हालांकि, इस फसल चक्र का प्राकृतिक संसाधनों पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है और जल स्तर लगातार गिर रहा है।

उन्होंने कहा कि पंजाब को घरेलू खपत के लिए लगभग 608 हजार टन दलहन की जरूरत है जबकि उत्पादन केवल 43 हजार टन है। दलहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनका रकबा बढ़ाएं। रविंदर सिंह ने कहा कि गांव चक मन्हासन का लगभग हर किसान घरेलू जरूरतों के लिए दलहन की खेती करता है। उन्होंने कहा कि इस बार कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन में 6 एकड़ भूमि गर्मी के महीनों में खेती की जाएगी।