Nabha MLA Raid: आप विधायक देव मान ने पुलिस के साथ सैलून पर की छापेमारी, नशीली दवाएं बरामद

Nabha MLA Raid: पंजाब के नाभा से AAP विधायक गुरदेव सिंह ने बलदेव कॉलोनी स्थित एक सैलून पर पुलिस के साथ देर रात छापेमारी की। मौके से दवाएं बरामद हुईं और कुछ लोगों को उनका सेवन करते पाया गया। यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब युवक के साथ मारपीट का एक वीडियो वायरल है।

AAP MLA Dev Mann News: पंजाब के नाभा से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक गुरदेव सिंह ‘देव मान’ एक बार फिर चर्चा में हैं। एक युवक को लात मारने और थप्पड़ जड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बीच विधायक ने सदर थाना पुलिस की टीम के साथ देर रात बलदेव कॉलोनी स्थित एक सैलून पर छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने दवाएं बरामद कीं और मौके पर कुछ लोगों को उनका सेवन करते हुए पाया। सैलून में नशीली दवाओं की आपूर्ति किए जाने के आरोपों की जांच की जा रही है।

पुलिस टीम के साथ सैलून पर छापेमारी

विधायक देव मान ने नाभा की बलदेव कॉलोनी में स्थित एक सैलून पर सदर थाना पुलिस के साथ अचानक छापेमारी की। आरोप है कि सैलून की आड़ में कुछ लोग नशीली दवाओं की आपूर्ति कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस को दवाएं मिलीं और वहां कुछ लोगों को उनका सेवन करते हुए पाया गया। विधायक ने छापेमारी के दौरान सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण भी किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग सैलून चलाने की आड़ में नशे के आदी लोगों को दवाएं उपलब्ध करा रहे थे। किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए वह पुलिस सुरक्षा के बीच इस कार्रवाई में शामिल हुए।

पास के मेडिकल से दवाएं मिलने का दावा

सैलून संचालक और उसके साथियों ने पुलिस को बताया कि पास की एक मेडिकल दुकान का मालिक उन्हें दवाएं उपलब्ध कराता था। दवाओं की बरामदगी के बाद मामले में पुलिस की जांच महत्वपूर्ण होगी। बरामद दवाओं की पहचान, उनकी मात्रा, वैधता और आपूर्ति नेटवर्क से जुड़े तथ्यों की पुष्टि जांच के आधार पर ही हो सकेगी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

युवक से मारपीट का वीडियो वायरल

सैलून पर छापेमारी से पहले विधायक देव मान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह एक युवक को लात मारते और थप्पड़ जड़ते दिखाई देते हैं। यह घटना 18 अक्टूबर की बताई गई है। वीडियो सामने आने के बाद पंजाब में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया और विपक्षी नेताओं ने विधायक के व्यवहार की आलोचना की। विधायक के साथ मौजूद एक पुलिसकर्मी भी युवक को थप्पड़ मारता और बाद में उसे अपने साथ ले जाता दिखाई देता है। विपक्षी नेताओं ने इस घटना को लेकर विधायक की जवाबदेही और कानून के पालन पर सवाल उठाए।

देव मान ने वायरल वीडियो पर दी सफाई

विवाद बढ़ने के बाद विधायक गुरदेव सिंह देव मान ने अपना पक्ष रखा। उनका दावा है कि युवक बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल चला रहा था और उसकी गाड़ी विधायक की कार से टकराते-टकराते बची थी। देव मान के अनुसार जब वह स्थिति देखने के लिए रुके तो युवक ने वहां से भागने की कोशिश की। विधायक ने यह भी दावा किया कि पुलिस युवक का पीछा कर रही थी और उसे घेरकर पकड़ लिया गया। उन्होंने कहा कि घटना को संदर्भ से हटाकर पेश किया जा रहा है।