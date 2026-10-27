Amritpal Singh: कनाडा में पकड़ा गया पंजाब का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर अमृतपाल सिंह, भारत लाने की तैयारी तेज

Gangster Amritpal Singh Held in Canada: पंजाब का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर अमृतपाल सिंह उर्फ हरप्रीत सिंह कनाडा में हिरासत में लिया गया है। वह पंजाब में करीब 20 आपराधिक मामलों में वांछित है, जिनमें हत्या और हत्या के प्रयास के मामले भी शामिल हैं। उसे भारत लाने के लिए एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं।

Amritpal Singh Arrested in Canada: पंजाब में कई आपराधिक मामलों में फरार चल रहा गैंगस्टर अमृतपाल सिंह कनाडा में पकड़ लिया गया है। पंजाब के तरनतारन जिले के मियांपुर गांव का रहने वाले कैटेगरी-A गैंगस्टर अमृतपाल सिंह उर्फ हरप्रीत सिंह को अब भारत लाने की तैयारी चल रही है। तरनतारन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र लांबा ने कनाडा में अमृतपाल की गिरफ्तार की पुष्टि की है। अमृतपाल पंजाब में करीब 20 आपराधिक मामलों में वांछित है। उसकी हिरासत के बाद पंजाब पुलिस ने उसे भारत वापस लाने के लिए कानूनी औपचारिकताएं शुरू कर दी हैं।

रेड कॉर्नर नोटिस के बाद पकड़ा गया

SSP सुरेंद्र लांबा ने बताया कि केंद्रीय एजेंसियों की मदद से अमृतपाल के खिलाफ पहले ही इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया गया था। इसी अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई के बाद कनाडा में उसकी हिरासत संभव हो सकी। कनाडाई अधिकारियों ने उसे आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए अपनी केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दिया है। अब पंजाब पुलिस केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर आवश्यक दस्तावेज और कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने में जुटी है। भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसे ही कानूनी कार्रवाई पूरी होगी, वैसे ही उसे भारतीय एजेंसियों को सौंप दिया जाएगा।

हत्य और UAPA समेत करीब 20 केस

पुलिस के अनुसार 33 वर्षीय अमृतपाल सिंह पंजाब में लगभग 20 आपराधिक मामलों में वांछित है। इनमें हत्या, हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज मामले शामिल हैं। उसके खिलाफ UAPA के तहत भी मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। इन आरोपों की गंभीरता के कारण उसे पंजाब पुलिस ने कैटेगरी-A गैंगस्टर के रूप में कैटेगराइज किया है।

सरपंच सोनू चीमा की हत्या का मास्टरमाइंड

अमृतपाल सिंह पर जनवरी 2024 में गांव के सरपंच अवन कुमार उर्फ सोनू चीमा की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। इस हत्याकांड के बाद उसे घोषित अपराधी करार दिया गया था। इसके बाद उसके विदेश भागने की आशंका जताई गई। पुलिस को संदेह है कि अमृतपाल के खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स (KZF) से भी संबंध हो सकते हैं। उसके सहयोगियों द्वारा उसे लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध कराने की बात भी कही गई है।

विदेश में बैठे गैंगस्टर्स पर पंजाब पुलिस का एक्शन

पंजाब पुलिस लंबे समय से उन आरोपियों और गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिन पर विदेश में रहकर राज्य में आपराधिक गतिविधियों को निर्देशित करने का आरोप है। इस तरह के मामलों में केंद्रीय एजेंसियों और विदेशी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। SSP सुरेंद्र लांबा के अनुसार अमृतपाल की कनाडा में हिरासत इस अभियान के लिए महत्वपूर्ण कदम है। पुलिस का लक्ष्य उसे भारत लाकर संबंधित मामलों में कानूनी कार्रवाई और मुकदमे की प्रक्रिया आगे बढ़ाना है।