Punjab News: पंजाब में 40 लाख महिलाओं के खातों में आए रुपए, मान बोले- सीएम बना दिया, टूं-टूं न कराई तो क्या फायदा

पंजाब की हर विधानसभा सीट पर महिला वोटरों की हिस्सेदारी 45% से ज्यादा है। ऐसे में कोई भी दल महिला वोट बैंक को नजरअंदाज नहीं कर सकता।

मावां धिया सम्मान योजना के तहत मिली राशि

Punjab News, (आज समाज), पठानकोट: पंजाब में मावां धिया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खातों में सरकार की ओर शनिवार को पैसे ट्रांसफर किए गए। इस योजना के तहत जनरल वर्ग की महिलाओं के खाते में 3 हजार और एससी वर्ग की महिलाओं के खाते में 4500 रुपए आए।

वहीं, आज पठानकोट के बुंगल स्थित व्हाइट मेडिकल कॉलेज में हुए कार्यक्रम में सीएम भगवंत मान ने कहा कि हमने जनता से किए सारे वादे पूरे किए हैं। पहले मुझे कोई जानता तक नहीं था, लेकिन महिलाओं ने मुझे मुख्यमंत्री बना दिया। अब उनके फोन पर टूं-टूं न करवाई तो क्या फायदा।

32 लाख महिलाओं के खातों में पहले ट्रांसफर की जा चुकी राशि

इस योजना से पहली बार लाभार्थी महिलाओं को 3 महीने की रकम एक साथ मिली है। इससे पहले 32 लाख महिलाओं के खाते में रकम ट्रांसफर की जा चुकी है। इस कार्यक्रम के बाद आप सरकार 2027 के चुनाव से पहले अपनी सबसे बड़ी गारंटी में करीब 98 लाख में से 72 लाख महिलाओं को कवर कर लिया।

महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना सरकार का लक्ष्य

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मान ने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में महिलाओं से किया गया आखिरी बड़ा वादा भी हमने पूरा कर दिया है। सीएम ने कहा कि महिलाओं को दी जा रही आर्थिक सहायता किसी पर एहसान नहीं, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास है। यह राशि महिलाओं के सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में सरकार का एक कदम है।

जो भी महिला आज के बाद रजिस्ट्रेशन करवाएगी उसे 3 महीने के पैसे एक साथ मिलेंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी महिला आज के बाद भी रजिस्ट्रेशन करवाएगी उसको भी 3 महीने के पैसे एक साथ मिलेंगे। पैसे की कोई कमी नहीं है। महिलाओं को अधिकार जरूर दिया जाएगा। सीएम ने कहा, 1500 मिलने से कोई अमीर नहीं होगा। ये उनके सम्मान की राशि है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महिलाओं का अपना पैसा है चाहे वह बच्चों के लिए खिलौने, बच्चों की जिद पूरी करें या फिर नानी दादी अपने बच्चों को शगुन के तौर पर पैसे दें यह पैसे उनके हैं।