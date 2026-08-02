Punjab Cm News : पंजाब की महिलाओं के चेहरे पर रौनक ला रही 'मावां-धियां सत्कार योजना'

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब की महिलाओं को सरकार द्वारा लगातार वित्तीय सहायता मिल रही है। पैसे ट्रांसफर करने संबंधी सूचना लाभार्थियों को पहले ही उनके मोबाइल फोन पर प्राप्त हो रही थी। उन्होंने कहा कि मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि यह सुनिश्चित किया जाए कि पैसे लाभार्थियों के खातों में जमा हों।

अभी तक प्रदेश की कुल 68.5 लाख महिलाओं के खाते में डाले गए रुपए : मान, पंजाब की हर महिला को तीन महीने की एकमुश्त किस्त के रूप में 3000 और एससी लाभार्थी महिलाओं को 4500 रुपए मिल रहे

Punjab Cm News (आज समाज), पठानकोट : पंजाब सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा है कि पंजाब की माताओं-बहनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी सरकार ने एक महत्वपूर्ण वादा पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई को 33 लाख महिलाओं को मानदेय स्थानांतरित करने के बाद हमने एक अगस्त को 35.5 लाख महिलाओं के खातों में पैसे डाल दिए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि जिन बहनों ने बाद में फॉर्म जमा कराए हैं, उन्हें भी तीन महीने की किस्तें एक साथ मिलेंगी। मान ने बताया कि पंजाब भर की महिलाओं को इस योजना के तहत 3000 रुपये और 4,500 रुपये के रूप में तीन महीने की संयुक्त किस्तें मिल रही हैं, जबकि विधवा, दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन लेने वाली महिलाओं को राज्य में पहली बार अलग से 1000 या 1500 रुपये की यह सम्मान राशि दी जा रही है।

सात दिन में पांच लाख महिलाओं ने कराया पंजीकरण

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले सात दिनों के दौरान अन्य 5 लाख महिलाओं ने इस योजना के तहत पंजीकरण कराया है, जिससे कुल पंजीकरण 73.5 लाख हो गया है और राज्य भर में पात्र लाभार्थियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया अभी भी जारी है। मान ने अपने एक्स अकाउंट पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि यह आपका वैध अधिकार है। अब से आपको अपनी या अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी जो वादा करती है, उसे पूरा करती है और अपनी गारंटियों को हकीकत में बदलती है। इंकलाब जिंदाबाद।

हमने जनता से किए सभी वादे पूरे किए

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्होंने राज्य के लोगों से किए गए सभी वादे और गारंटियां पूरी कर दी हैं। उन्होंने कहा कि अब मैंने राज्य की माताओं-बहनों से किया अपना वादा पूरा कर दिया है। यह आपका पैसा है और इसे खर्च करने या उपयोग करने से पहले आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। पिछले जुलाई महीने में मैंने 33 लाख माताओं-बहनों को यह तोहफा दिया था और एक अगस्त को 35.5 लाख और माताओं-बहनों को ये पैसे उनके खातों में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले सात दिनों में ही पांच लाख और महिलाओं ने इस योजना के तहत पंजीकरण कराया है।

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