पंजाब पुलिस को गैंगस्टरों के खात्मे के अभियान में रविवार को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने डोनी बल्ल गिरोह के दो हथियारबंद सदस्यों को एक मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया।

Punjab News: प्रदेश में गैंगस्टरों के खात्मे के अभियान में रविवार को पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने डोनी बल्ल गिरोह के दो हथियारबंद सदस्यों को एक मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब और लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस की संयुक्त टीम ने आज आत्म पार्क अंडर ब्रिज के निकट हुई मुठभेड़ के दौरान दोनों अपराधियों को मार गिराया और गोलीबारी की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया।

तीन पिस्टल और कारतूस बरामद

पुलिस कमिश्नर लुधियाना स्वपन शर्मा ने बताया कि मारे गए हमलावरों की पहचान करनजोत सिंह उर्फ नोना और संदीप सिंह के रूप में हुई है। दोनों अमृतसर के सुल्तानविंड रोड के निवासी थे। पुलिस टीमों ने उनके कब्जे से तीन आधुनिक ऑटोमेटिक पिस्तौल और करीब 50 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।

पुलिस पर की अंधाधुंध फायरिंग

पुलिस कमिश्नर (सीपी) ने बताया कि इस साजिश के संबंध में मिली पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस टीमों ने आत्म पार्क के निकट अंडर ब्रिज पर विशेष नाकाबंदी की थी। इसी दौरान बिना नंबर प्लेट वाली काले रंग की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर आ रहे दो संदिग्ध व्यक्तियों को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन रुकने के बजाय हथियारबंद हमलावरों ने भागने का प्रयास किया और पुलिस पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दीं। पुलिस कमिश्नर ने कहा, ”हमलावरों ने पीछा कर रही पुलिस पार्टी पर लगातार कई फायर किए और दो गोलियां सरकारी पुलिस वाहन पर भी लगीं। आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने दोनों हथियारबंद हमलावरों को मौके पर ही ढेर कर दिया।”

गोलीबारी की थी तैयारी

सीपी ने खुलासा किया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मारे गए हमलावर गैंगस्टर डोनी बल्ल और शगनप्रीत के सीधे संपर्क में थे। उन्हें रविवार को लुधियाना के दुगरी रोड स्थित मैरीलैंड पैलेस में आयोजित रक्तदान शिविर में गोलीबारी (मास शूटिंग) करने का काम सौंपा गया था।

मृतकों के थे आपराधिक रिकॉर्ड

मृतकों के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर ने बताया कि करनजोत सिंह उर्फ नोना का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड था। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट, डकैती और एनडीपीएस एक्ट के तहत दो पुराने आपराधिक मामले दर्ज थे। वहीं, दूसरे मृतक संदीप सिंह के खिलाफ भी एक आपराधिक मामला दर्ज था।