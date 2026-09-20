Punjab News: अमृतसर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 24 घंटे में ASI की हत्या का आरोपी ढेर

पंजाब में ASI हरजीत सिंह की हत्या के मामले में रविवार को अमृतसर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। वारदात के 24 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। पुलिस नाके पर रोकने की कोशिश के दौरान आरोपियों ने फायरिंग की।

Punjab News: पंजाब में ASI हरजीत सिंह की हत्या के मामले में रविवार को अमृतसर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। वारदात के 24 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। पुलिस नाके पर रोकने की कोशिश के दौरान आरोपियों ने फायरिंग की। पुलिस ने इसका जवाब दिया, जिसमें दीपक सिंह को गोली लगी और अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया गया है।

मुठभेड़ में मारा गया आरोपी

पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल के अनुसार, शनिवार रात लगभग 10:25 बजे पुलिस नाके पर दो संदिग्धों को रुकने का इशारा किया गया। लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी और दूसरे नाके की ओर भाग निकले। अगले नाके पर संदिग्धों ने फिर से पुलिस टीम पर चार राउंड फायर किए। पुलिस की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में दीपक सिंह गोली लगने से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अंधेरे का फायदा उठाकर दीपक का साथी मौके से भागने में सफल रहा। उसकी तलाश में छापेमारी जारी है।

18 सितंबर को ASI की हत्या

गौरतलब है कि बीते 18 सितंबर को 55 साल के एएसआई हरजीत सिंह रात 12:30 बजे गेट हकीमा थाना क्षेत्र के दाना मंडी इलाके में पीसीआर ड्यूटी पर तैनात थे। दोपहिया वाहन पर आए हमलावर ने उनके पीछे से गर्दन पर गोली मार दी थी, जिससे इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसके साथ ही टावर डंप एनालिसिस और स्थानीय खुफिया जानकारी के आधार पर आरोपी दीपक सिंह की पहचान की गई। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 व 3(5) और आर्म्स एक्ट की धारा 25 व 27 के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज की है।

सरकार से 1 करोड़ का मुआवजा

पंजाब पुलिस के महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने अपराध स्थल का दौरा कर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जांच की समीक्षा की थी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शहीद अधिकारी हरजीत सिंह के शोक संतप्त परिवार के लिए 1 करोड़ रुपये के मुआवजे का ऐलान किया है।