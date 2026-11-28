Punjab Border News: पंजाब के सीमावर्ती जिले गुरदासपुर में सुरक्षा एजेंसियों ने हथियारों और विस्फोटक सामग्री की एक बड़ी खेप बरामद की है। भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास गांव हरदोछन्नी के खेतों में पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (BSF) के संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान यह बरामदगी हुई। एक संदिग्ध पैकेट में दो पिस्तौल, 59 कारतूस और चार हैंड ग्रेनेड मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि हथियारों की यह खेप पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए भारतीय क्षेत्र में गिराई गई थी। बरामद हथियारों और विस्फोटक सामग्री को सुरक्षा एजेंसियों ने अपने कब्जे में ले लिया है।

खेतों में मिला हथियारों का जखीरा

28 नवंबर को गुरदासपुर पुलिस और BSF की टीम ने सीमावर्ती गांव हरदोछन्नी के खेतों में संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया था। यह गांव थाना सदर गुरदासपुर के अंतर्गत आता है। सुरक्षा एजेंसियों को इलाके में ड्रोन के जरिए एक संदिग्ध पैकेट गिराए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस और BSF की संयुक्त टीम ने खेतों में तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान एक संदिग्ध पैकेट बरामद हुआ। जब इसकी जांच की गई तो उसमें दो पिस्तौल, चार हैंड ग्रेनेड और कारतूस मिले। हथियारों और विस्फोटक सामग्री की बरामदगी के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने आसपास के इलाके में भी तलाशी अभियान चलाया।

पाकिस्तान से भेजे जाने की आशंका

हथियारों की इस खेप को ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में भेजे जाने की आशंका है। सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन के जरिए हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी सुरक्षा एजेंसियों के लिए लगातार चुनौती बनी हुई है। गुरदासपुर में इससे पहले भी ड्रोन के जरिए हथियारों की खेप गिराए जाने के मामले सामने आ चुके हैं। 10 नवंबर को डेरा बाबा नानक क्षेत्र में पुलिस और BSF ने तीन .30 बोर पिस्तौल, 50 कारतूस, छह मैगजीन और करीब एक किलोग्राम हेरोइन बरामद की थी।

एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत केस दर्ज

हथियारों की बरामदगी के बाद गुरदासपुर पुलिस ने थाना सदर में मामला दर्ज किया है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि हथियारों की यह खेप किसने भेजी थी और इसे किस तक पहुंचाया जाना था। इसके अलावा सीमा पार से संचालित तस्करी नेटवर्क और इसमें शामिल लोगों की भूमिका का भी पता लगाया जा रहा है। गुरदासपुर में हथियारों और हैंड ग्रेनेड की बरामदगी के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। पंजाब पुलिस और BSF लगातार संयुक्त अभियान चलाकर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही हैं।