Ludhiana News: लुधियाना पुलिस स्टेशन से NDPS आरोपी फरार, पुलिसकर्मी को धक्का देकर भागा, हिमाचल में हुआ था अरेस्ट

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Amit Upadhyay
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Ludhiana Police Station Escape: हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा पुलिस एक आरोपी को जांच के लिए पंजाब के लुधियाना पुलिस स्टेशन लेकर गई थी। मगर लुधियाना के पुलिस डिवीजन नंबर 7 में आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस टीमें आसपास के इलाकों में उसकी तलाश कर रही हैं।
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लुधियाना पुलिस स्टेशन में हिमाचल प्रदेश पुलिस की हिरासत से एक आरोपी फरार हो गया। (AI Image)

Ludhiana Crime News: पंजाब के लुधियाना पुलिस स्टेशन में उस समय हड़कंप मच गया, जब नशे के एक मामले में जांच के लिए हिमाचल प्रदेश से लाया गया आरोपी पुलिस की हिरासत से फरार हो गया। आरोपी ने पुलिसकर्मी को धक्का दिया और मौके से भाग निकला। यह घटना 13 अगस्त की बताई जा रही है। इसके बाद लुधियाना और हिमाचल पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है। आरोपी को NDPS केस में हिमाचल में अरेस्ट किया गया था और कांगड़ा पुलिस जांच के लिए उसे लुधियाना लेकर आई थी।

पुलिस स्टेशन के गेट पर भागा आरोपी

मामला लुधियाना के पुलिस डिवीजन नंबर 7 का है। आरोपी की पहचान राहुल कुमार के रूप में हुई है। वह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पालमपुर का रहने वाला बताया गया है। कांगड़ा पुलिस ने राहुल को NDPS एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया था। इसी मामले की जांच के सिलसिले में पुलिस टीम उसे लुधियाना लेकर आई थी। पुलिस के मुताबिक 13 अगस्त को जब पुलिस का वाहन पुलिस स्टेशन के गेट के अंदर पहुंचा, तभी राहुल ने पीछे बैठे एक पुलिसकर्मी को धक्का दिया और अचानक वाहन से निकलकर भाग गया।

काफी तलाश के बाद भी नहीं मिला आरोपी

आरोपी के फरार होते ही पुलिसकर्मियों ने उसका पीछा किया। इसके बाद लुधियाना पुलिस और हिमाचल पुलिस ने आसपास के इलाकों में उसकी तलाश शुरू की। पुलिस की टीमों ने कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया, लेकिन राहुल का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस स्टेशन और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि आरोपी के भागने के रास्ते का पता लगाया जा सके। पुलिस आसपास के इलाकों में भी लगातार जांच कर रही है।

पुलिसकर्मी की शिकायत पर केस दर्ज

मामले में कांगड़ा पुलिस के ASI राकेश कुमार ने शिकायत दर्ज कराई है। उनकी शिकायत के आधार पर लुधियाना पुलिस ने राहुल कुमार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 262 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अब आरोपी को दोबारा गिरफ्तार करने के लिए उसकी तलाश कर रही है। उसके संभावित ठिकानों और संपर्कों की भी जांच की जा रही है।

आरोपी पर NDPS एक्ट का मामला

ASI राकेश कुमार के मुताबिक राहुल के खिलाफ 13 अगस्त को कांगड़ा जिले के एक पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस का आरोप है कि उसके पास से 6 ग्राम से अधिक हेरोइन बरामद हुई थी। इसी मामले की जांच के लिए राहुल को लुधियाना लाया गया था। हालांकि पुलिस की हिरासत से भागने के बाद अब उसके खिलाफ एक और मामला दर्ज हो गया है। पुलिस की टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हैं।