Gulzar Singh Death Case: गुलजार सिंह की मौत के मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

Gulzar Singh Death Case: गुलजार सिंह की मौत मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जांच की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। मामले में पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा को आरोपी बनाने की मांग भी उठी, लेकिन अदालत ने फिलहाल इस संबंध में कोई अंतिम आदेश नहीं दिया है।

Gulzar Singh Death Case News: पंजाब के संगरूर जिले के गुलजार सिंह की मौत के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने पुलिस और एसएसपी कार्यालय से अब तक की गई कार्रवाई और जांच की प्रगति का विवरण भी मांगा है। मामले में याचिकाकर्ताओं ने जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की है, लेकिन अदालत ने फिलहाल CBI जांच के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया है। सुनवाई के दौरान मामले में पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का नाम सामने आने का मुद्दा भी उठा। याचिकाकर्ताओं की ओर से मंत्री को मामले में आरोपी बनाए जाने और CBI जांच की मांग रखी गई थी।

क्या है गुलजार सिंह का मामला?

संगरूर जिले के तुर बंजारा गांव के रहने वाले गुलजार सिंह ने नशे की समस्या को लेकर पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा से सवाल किए थे। परिजनों का आरोप है कि इस घटना के बाद गांव के सरपंच समेत कई लोगों ने उन्हें परेशान किया और माफी मांगने का दबाव बनाया। इससे परेशान होकर उन्होंने जहर खा लिया था और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्होंने मौत से पहले वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला था, जिसमें उन्होंने मंत्री से डर और कुछ स्थानीय लोगों को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। गुलजार सिंह की मौत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर सरपंच समेत कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया । हालांकि एफआईआर में पंजाब के मंत्री का नाम नहीं था, जिसे लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने विरोध किया। विपक्षी नेताओं ने एफआईआर में मंत्री हरपाल सिंह चीमा का नाम शामिल करने की मांग की थी। इसे लेकर प्रोटेस्ट भी किया था और यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाओं में रहा।

पहले से चल रही है पुलिस जांच

मामले में पंजाब पुलिस की ओर से जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित किए जाने की जानकारी सामने आई है। हाईकोर्ट ने अब राज्य से यह बताने को कहा है कि जांच में अब तक क्या कार्रवाई हुई है और किन पहलुओं की पड़ताल की गई है। हाईकोर्ट के समक्ष CBI जांच की मांग वाली याचिका भी आई है। अदालत ने फिलहाल जांच को CBI को सौंपने का आदेश देने के बजाय राज्य पुलिस की मौजूदा जांच की स्थिति की जानकारी मंगाई है। स्टेटस रिपोर्ट मिलने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई तय हो सकती है। गुलजार सिंह की मौत का मामला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तक भी पहुंच चुका है। आयोग ने 8 सितंबर को पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर पांच दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी।