Punjab News : नशे के खिलाफ लड़ाई को तेज करेगी सरकार, आने वाले दो सप्ताह तक नशा विरोधी अभियान की होगी समीक्षा

By
Harpreet Singh
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भगवंत मान सरकार ने युद्ध नशों विरुद्ध कार्रवाई एवं समीक्षा प्रक्रिया भी शुरू की गई है, जिसका समापन 31 अगस्त को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में होने वाली राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के साथ होगा।
Punjab News : नशे के खिलाफ लड़ाई को तेज करेगी सरकार, आने वाले दो सप्ताह तक नशा विरोधी अभियान की होगी समीक्षा
Punjab News : नशे के खिलाफ लड़ाई को तेज करेगी सरकार, आने वाले दो सप्ताह तक नशा विरोधी अभियान की होगी समीक्षा

पंजाब में राष्ट्रीय दिवस समारोहों का अहम हिस्सा होगा युद्ध नशों विरुद्ध

Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़ : भगवंत मान सरकार ने युद्ध नशों विरुद्ध अभियान में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली ग्राम एवं वार्ड रक्षा समितियों के सदस्यों को सम्मानित किया। सम्मान समारोहों के साथ ही दो सप्ताह तक चलने वाली एक व्यवस्थित कार्रवाई एवं समीक्षा प्रक्रिया भी शुरू की गई है, जिसका समापन 31 अगस्त को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में होने वाली राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के साथ होगा।

भगवंत मान सरकार की इस पहल को शासन के सभी स्तरों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय दिवसों तथा अन्य महत्वपूर्ण सरकारी अवसरों पर आयोजित होने वाले सभी समारोहों में युद्ध नशों विरुद्ध से संबंधित गतिविधियों को प्रमुखता से शामिल किया जाएगा। इस संबंध में निर्णय 2 अगस्त को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान लिया गया था।

पंजाब को नशा मुक्त करने में कर रहे सहयोग

इस पहल के तहत पूरे पंजाब में ग्राम रक्षा समितियों (वीसीडीज ) और वार्ड रक्षा समितियों (डब्ल्यूडीसीज ) के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सदस्यों को नशों के खिलाफ पंजाब की लड़ाई में उनके सराहनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन नागरिकों को प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा, जो सामुदायिक स्तर पर पंजाब को नशामुक्त राज्य बनाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं।

इनको किया गया सम्मानित

जिला स्तर पर उपायुक्तों ने विधानसभा समन्वयकों और उप-विधानसभा समन्वयकों को सम्मानित किया, जबकि उपमंडल स्तर पर उपमंडल मजिस्ट्रेटों (एसडीएम ) द्वारा ब्लॉक समन्वयकों को सम्मानित किया गया।
गांव स्तर पर विभिन्न स्कूलों और ग्राम पंचायतों में विशेष समारोह आयोजित किए गए। इन समारोहों में सरपंचों तथा समुदाय के सदस्यों ने नशामुक्त पंजाब के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास कर रहे ग्राम रक्षा समितियों के सदस्यों को सम्मानित किया। राज्य के सभी 23 जिलों के उपायुक्तों को युद्ध नशों विरुद्ध के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में सक्रिय भागीदारी और उल्लेखनीय योगदान देने वाले योग्य ग्राम एवं वार्ड रक्षा समिति सदस्यों की पहचान करने के निर्देश दिए गए थे।

कार्ययोजना का हिस्सा हैं सम्मान समारोह

ये सम्मान समारोह नशा विरोधी अभियान के राज्य नोडल अधिकारी के कार्यालय द्वारा तैयार की गई व्यापक कार्ययोजना का हिस्सा हैं। इसके तहत दो सप्ताह तक चलने वाले विस्तृत अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य सामुदायिक स्तर से प्राप्त फीडबैक को नियमित प्रशासनिक एवं पुलिस समीक्षा प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा बनाना है।