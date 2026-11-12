Punjab News: 34 साल पुराने अपहरण मामले में पूर्व SSP गुरमीत सिंह रंधावा को 7 साल की सजा, जुर्माना भी लगा

Punjab Latest News: पंजाब के 34 साल पुराने ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह सकरी अपहरण मामले में मोहाली की विशेष CBI अदालत ने पूर्व पुलिस अधिकारी गुरमीत सिंह रंधावा को सात साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

Punjab Kidnapping Case: पंजाब में आतंकवाद के दौर में पुलिस हिरासत से लोगों के लापता होने के मामलों में करीब 34 साल बाद एक अहम फैसला आया है। मोहाली की विशेष CBI अदालत ने लुधियाना के ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह सकरी के अपहरण और लापता होने के मामले में दोषी पूर्व पुलिस अधिकारी गुरमीत सिंह रंधावा को सात साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उन्हें छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह मामला 25 नवंबर 1992 का है, जब अमरीक सिंह को लुधियाना के एक होटल में आयोजित शादी समारोह से पुलिस टीम उठाकर ले गई थी। इसके बाद उनका कोई सुराग नहीं मिला।

विशेष CBI अदालत ने सुनाई सजा

मोहाली की विशेष CBI अदालत ने 11 नवंबर को पूर्व पुलिस अधिकारी गुरमीत सिंह रंधावा को अमरीक सिंह सकरी के अपहरण और आपराधिक साजिश के मामले में दोषी करार दिया था। इसके बाद 12 नवंबर को अदालत ने सजा का ऐलान किया। अदालत ने रंधावा को सात साल की कैद के साथ 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। इस मामले में सह-आरोपी पूर्व पुलिसकर्मी परमिंदरजीत सिंह को अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। वहीं, लंबी सुनवाई के दौरान तीन अन्य आरोपी पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई थी।

1992 में शादी समारोह से उठाए थे अमरीक

यह पूरा मामला 25 नवंबर 1992 का है। लुधियाना निवासी ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह सकरी अपने रिश्तेदार की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए होटल अमलतास पहुंचे थे। इसी दौरान तरनतारन पुलिस की एक टीम उन्हें शादी समारोह से अपने साथ ले गई। उस समय गुरमीत सिंह रंधावा तरनतारन में DSP के पद पर तैनात थे। CBI की जांच के अनुसार पुलिस टीम द्वारा अमरीक सिंह को ले जाने के बाद उनका कोई पता नहीं चला। परिवार ने उनकी तलाश के लिए पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों को भी उनकी रिहाई के लिए संदेश भेजे गए, लेकिन परिवार को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी याचिका

अमरीक सिंह का पता नहीं चलने पर उनकी पत्नी ने 1996 में सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की थी। इस याचिका के जरिए अदालत से उनके पति को पेश करने और उनके बारे में जानकारी देने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने अदालत को बताया कि अमरीक सिंह की मौत हो चुकी है और उनके अंतिम संस्कार से संबंधित विज्ञापन भी पेश किए। हालांकि परिवार ने सरकार के इस दावे पर सवाल उठाए और अपने स्तर पर न्याय की लड़ाई जारी रखी। इसके बाद पंजाब में आतंकवाद के दौर के दौरान पुलिस द्वारा लोगों के लापता होने और अज्ञात शवों के अंतिम संस्कार से जुड़े मामलों की जांच CBI को सौंपी गई। इसी व्यापक जांच के दायरे में अमरीक सिंह सकरी का मामला भी शामिल हुआ।

CBI ने 2001 में दाखिल की थी चार्जशीट

मामले की जांच के बाद CBI ने वर्ष 2001 में पंजाब पुलिस के पांच अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें तत्कालीन DSP गुरमीत सिंह रंधावा, इंस्पेक्टर सूबा सिंह, सब-इंस्पेक्टर सुरिंदर सिंह, ASI जसवंत सिंह और कांस्टेबल परमिंदरजीत सिंह के नाम शामिल थे। जांच में अपहरण, आपराधिक साजिश और अवैध हिरासत से जुड़े आरोप सामने आए थे। मामले में तत्कालीन SSP अजीत सिंह संधू को भी मुख्य साजिशकर्ता के रूप में नामित किया गया था, लेकिन जांच के दौरान उनकी मौत हो गई थी। अदालत में मामले की सुनवाई कई वर्षों तक कानूनी अड़चनों के कारण आगे नहीं बढ़ सकी। आरोप तय होने के बाद भी उच्च अदालतों में याचिकाओं के चलते कार्यवाही लंबे समय तक रुकी रही। 2022 में ट्रायल शुरू हो सका।

मुकदमे के दौरान तीन आरोपियों की मौत

इस मामले की सुनवाई में हुई देरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि करीब 34 साल के दौरान कई आरोपी और गवाह दुनिया से चले गए। तीन आरोपी पुलिस अधिकारियों की मौत के कारण उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही समाप्त हो गई। CBI ने इस मामले में कुल 47 गवाहों की सूची पेश की थी, लेकिन लंबे समय तक चली सुनवाई के कारण केवल 16 गवाहों के बयान ही दर्ज हो सके। कई गवाहों की भी मुकदमे के दौरान मौत हो गई। इसके अलावा ट्रायल शुरू होने के समय अदालत के रिकॉर्ड से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी गायब मिले थे। इनमें गवाहों के बयान, शादी समारोह की तस्वीरें और पुलिस वाहनों की लॉगबुक शामिल थीं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर इन दस्तावेजों और रिकॉर्ड का दोबारा पुनर्निर्माण कराया गया।