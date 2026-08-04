Jalandhar Breaking News : जालंधर सिविल अस्पताल के गायनी वार्ड में लगी आग, 20 प्रेग्नेंट महिलाएं थी दाखिल, हुआ बुरा हाल

समय रहते जूनियर चिकित्सकों ने संभाला मोर्चा, सभी को निकाला बाहर
Jalandhar Breaking News (आज समाज), जालंधर : जालंधर के सिविल अस्पताल के गायनी वार्ड में एक बड़ा आौर दुखदायी हादसा होने से उस समय बच गया जब सुबह करीब छह बजे अस्पताल के गायनी वार्ड अचानक धुआं भर गया। धुंआ भरने के चलते वार्ड में अफरातफरी मच गई और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय वार्ड में 20 प्रेग्नेंट महिलाएं व कुछ नवजात शिशु भर्ती थे।
इस दौरान वहां ड्यूटी पर तैनात जूनियर डॉक्टरों ने मार्चा संभाला। उन्होंने तुरंत अफसरों को सूचना दी। जिसके बाद डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की टीम तुरंत वार्ड में पहुंची। इसके बाद प्रेग्नेंट महिलाओं को एक-एक कर बाहर निकाला गया। तब तक फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई। हालांकि तब तक आग इतनी भड़क चुकी थी कि दरवाजा नहीं खोल पाए। जिस वजह से वे शीशे तोड़कर अंदर घुसे।
ए सी के कंप्रेशर हीट में आने से हुआ हादसा
प्रेग्नेंट महिलाओं के परिजनों के अनुसार, गर्मी के कारण अउ पर कूलिंग करने का प्रेशर पड़ गया, जिससे वह हीट हो गया। हीट से उसकी तारें गलने लगीं और शॉर्ट सर्किट हो गया। जिसकी वजह से अचानक आग लग गई। देखते ही देखते एसी में से धुएं के काले गुबार निकलने लगे और आग की लपटों ने पास रखे अन्य सामान को भी अपनी चपेट में ले लिया। जिन परिवारों की प्रेग्नेंट महिलाएं वार्ड में भर्ती थी, वार्ड में धुआं भरते देख उनमें हड़कंप मच गया। उन्होंने तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया। पूरे वार्ड में अफरातफरी का माहौल बन गया। जूनियर डॉक्टर भी प्रेग्नेंट महिलाओं को बचाने की कोशिश में जुट गए। वक्त रहते उन्हें बाहर निकाल लिया गया।
अस्पताल प्रशासन ने यह बताया
अस्पताल के सुरक्षा इंचार्ज ने बातचीत में बताया कि घटना में किसी भी प्रकार का जान-माल का बड़ा नुकसान या जानी नुकसान नहीं हुआ है। सभी मरीज और बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन आग की चपेट में आने से कमरे में रखे बेड, गद्दे, बिजली के उपकरण और अन्य जरूरी सामान जलकर राख हो गए। आग इतनी भीषण थी कि कमरे की दीवारें भी काली पड़ गईं।
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