Punjab news: अस्पताल में महिला डॉक्टर से मारपीट, बाल पकड़कर जमीन पर पटका, कपड़े भी फाड़े

पंजाब के खरड़ स्थित अनुमंडल अस्पताल में एक मरीज द्वारा महिला डॉक्टर के साथ मारपीट और अस्पताल में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि शनिवार रात इलाज के दौरान हुए विवाद के बाद आरोपी ने महिला डॉक्टर के बाल पकड़कर उन्हें जमीन पर पटक दिया और उनकी शर्ट फाड़ दी।

Punjab News: पंजाब के खरड़ स्थित अनुमंडल अस्पताल में एक मरीज द्वारा महिला डॉक्टर के साथ मारपीट और अस्पताल में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि शनिवार रात इलाज के दौरान हुए विवाद के बाद आरोपी ने महिला डॉक्टर के बाल पकड़कर उन्हें जमीन पर पटक दिया और उनकी शर्ट फाड़ दी। अस्पताल के अन्य कर्मचारियों ने बीच-बचाव की कोशिश की तो आरोपी उनसे भी भिड़ गया।

पुलिस ने अरेस्ट किया

करीब एक घंटे तक चले हंगामे और अस्पताल कर्मचारियों की मशक्कत के बाद आरोपी को काबू कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। घटना के समय अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने का मुद्दा भी उठा है। पंजाब सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन (पीसीएमएसए) ने घटना पर चिंता जताते हुए अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पुलिस ने आरोपी की पहचान खरड़ के राम बाग इलाके के पास हीरा सिंह नगर निवासी रणजीतपाल सिंह के रूप में की है।

ड्यूटी के दौरान हुई घटना

पुलिस में की गई शिकायत के मुताबिक, महिला मेडिकल ऑफिसर हरमनप्रीत कौर मोहाली के एयरोसिटी की निवासी हैं। वह शनिवार रात करीब आठ बजे ड्यूटी पर थीं। इसी दौरान इलाज के लिए पहुंचे व्यक्ति का डॉक्टर से किसी बात पर विवाद हो गया।

डॉक्टर के बाल पकड़कर पटका

डॉक्टर ने आरोप लगाया कि बहस के दौरान व्यक्ति ने उनके बाल पकड़ लिए और उनकी शर्ट फाड़ दी। वहां मौजूद अन्य कर्मचारियों ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह उनसे भी झगड़ने लगा। इसके बाद आरोपी ने अस्पताल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। काफी प्रयास के बाद कर्मचारियों ने उसे काबू कर पुलिस को सौंप दिया।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

आरोपी मरीज को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने 24 अक्टूबर को सिटी खरड़ थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 115(2), 76, 132 और 221 के साथ सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3-4 के तहत मामला दर्ज किया। ये धाराएं स्वेच्छा से चोट पहुंचाने, महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से आपराधिक बल प्रयोग, लोक सेवक पर हमला और सरकारी काम में बाधा डालने सहित आरोपों से संबंधित हैं।