Ludhiana Murder: लुधियाना में मशहूर ‘पंडित छोले-कुलचे वाले’ के बेटे की गोली मारकर हत्या, बर्थडे पार्टी में खूनी वारदात

Punjab Crime News: लुधियाना में मशहूर पंडित छोले-कुलचे वाले के बेटे राहुल शर्मा की जन्मदिन की पार्टी के दौरान हुए विवाद के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्हें छाती और पीठ में गोली लगी थी। डीएमसी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

Ludhiana Murder Case: पंजाब के लुधियाना में बुधवार रात एक विवाद के बाद गोलीबारी में मशहूर पंडित छोले-कुलचे वाले के बेटे राहुल शर्मा की मौत हो गई। राहुल अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने निकले थे। इसी दौरान फुल्लांवाला चौक से जे-ब्लॉक मॉल की ओर जाने वाली सड़क पर कुछ लोगों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक विवाद में बदल गई। आरोप है कि इसी दौरान राहुल पर फायरिंग की गई। उन्हें छाती और पीठ में गोली लगी। गंभीर हालत में डीएमसी अस्पताल ले जाया गया, जहां रात करीब 11:55 बजे उनकी मौत हो गई।

घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। परिवार की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की जानकारी है। इनमें आखिल, परमराज, गगनदीप और पांच अज्ञात लोग शामिल बताए गए हैं। परिजनों के मुताबिक राहुल शर्मा के दोस्तों ने रात करीब 12:30 बजे फोन कर उन्हें बताया कि राहुल को गोली लगी है और उन्हें डीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिवार के सदस्य जब अस्पताल पहुंचे, तब तक राहुल की मौत हो चुकी थी। इस खबर के बाद घर में मातम छा गया। बताया गया है कि राहुल की शादी करीब तीन साल पहले हुई थी। उनके परिवार में पत्नी, माता-पिता और एक शादीशुदा बहन हैं। परिवार के लिए यह घटना बड़ा सदमा है।

आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

मामले की जानकारी देते हुए डीसीपी विजय आलम के हवाले से बताया गया कि जन्मदिन की पार्टी में करीब सात से आठ लोग इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोस्तों के बीच कहासुनी हुई और विवाद के बीच गोली चल गई। पुलिस ने मृतक के जीजा के बयान के आधार पर आखिल, परमराज, गगनदीप और पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है और विवाद की वजह का पता लगाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल किसी आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है।

मशहूर हैं पंडित जी के छोले-कुलचे

लुधियाना में फाउंटेन चौक के पास सिमेट्री रोड पर पंडित जी के छोले-कुलचे काफी लोकप्रिय बताए जाते हैं। परिवार ने बिना किसी बड़े तामझाम के अपने खाने के स्वाद के दम पर पहचान बनाई है। इसी परिवार के बेटे राहुल शर्मा की हत्या की खबर से स्थानीय लोगों में भी चर्चा और शोक का माहौल है। राहुल शर्मा की हत्या के मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि विवाद किस बात पर शुरू हुआ और गोली किसने चलाई। पुलिस के सामने आरोपियों की पहचान, घटनाक्रम की पुष्टि और हत्या के पीछे की वजह का पता लगाने की चुनौती है। घटनास्थल के आसपास के लोगों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य जांच में अहम हो सकते हैं।