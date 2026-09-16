ED Raids in Punjab: पंजाब में फर्जी कॉल सेंटरों पर ED का एक्शन, पटियाला में दो शोरूम सील, मोहाली में भी तलाशी

ED Raids on Fake Call Centre in Punjab: पंजाब में फर्जी कॉल सेंटर और साइबर फ्रॉड से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई जारी है। पटियाला के अर्बन एस्टेट में दो शोरूम सील किए गए हैं, जबकि मोहाली में भी एक परिसर की तलाशी ली गई। जांच एजेंसी बड़े वित्तीय लेन-देन कि जांच कर रही है।

Punjab Fake Call Centre Raid: पंजाब में फर्जी कॉल सेंटर और साइबर फ्रॉड से जुड़े मामलों की जांच के बीच प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पटियाला और मोहाली में कार्रवाई तेज कर दी है। एजेंसी की टीमें बुधवार को भी पटियाला के अर्बन एस्टेट फेज-2 स्थित डीएम वेब सॉल्यूशंस से जुड़े परिसर में जांच करती रहीं। अधिकारियों के मुताबिक पटियाला में दो शोरूम को सील किया गया है, जबकि मोहाली में भी एक परिसर पर तलाशी ली गई। जांच एजेंसी को संबंधित फर्मों से जुड़े बड़े वित्तीय लेन-देन की जानकारी मिली थी। इसी इनपुट के आधार पर मंगलवार देर शाम पटियाला और मोहाली में कार्रवाई शुरू की गई। स्थानीय पुलिस ने ED की टीमों को बाहरी सुरक्षा मुहैया कराई, जबकि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट पर रखा गया।

पटियाला में दो शोरूम किए गए सील

पटियाला के अर्बन एस्टेट फेज-2 की कमर्शियल मार्केट में स्थित दो शोरूम को कार्रवाई के दौरान सील किए जाने की जानकारी सामने आई है। अधिकारियों के मुताबिक इन परिसरों में कुछ समय से कॉल सेंटर संचालित किए जा रहे थे। जांच में कुछ प्रभावशाली या अच्छी पहुंच रखने वाले लोगों की भूमिका भी बात कही जा रही है। हालांकि अभी तक ED की ओर से किसी व्यक्ति का नाम लेकर उसे आरोपी घोषित किए जाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इन संस्थाओं की गतिविधियों और ED की मौजूदा कार्रवाई के बीच पूरी कड़ी एजेंसी की विस्तृत जांच के बाद ही साफ होगी।

मोहाली में भी ED की तलाशी जारी

पटियाला के साथ मोहाली में भी ED की टीम ने एक परिसर में तलाशी ली। यह कार्रवाई भी फर्जी कॉल सेंटर और उनसे जुड़े वित्तीय लेन-देन की जांच का हिस्सा है। मोहाली के IT City, सेक्टर 82-A में स्थित एक परिसर से जुड़े दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि संबंधित संस्थाओं के बीच हुए वित्तीय लेन-देन की प्रकृति क्या थी और उनका साइबर फ्रॉड या कॉल सेंटर गतिविधियों से कोई संबंध है या नहीं। ED की मौजूदा कार्रवाई में वित्तीय लेन-देन और उससे जुड़े दस्तावेज अहम जांच बिंदु बताए जा रहे हैं। एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि पैसा किन खातों के जरिए आया-गया और संबंधित कंपनियों या परिसरों का आपस में क्या संबंध है।

रोपड़ में हुई थी ED की कार्रवाई

इससे पहले अगस्त में ED ने रोपड़ जिले में एक कारोबारी के आवास पर तलाशी ली थी। यह कार्रवाई करीब 100 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड से जुड़े मामले में की गई थी, जिसमें एक कॉल सेंटर के जरिए विदेशी नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप था। पटियाला और मोहाली में चल रही मौजूदा जांच में ED अब दस्तावेजों, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन से जुड़ी जानकारी की पड़ताल कर रही है। कार्रवाई पूरी होने और एजेंसी की ओर से आधिकारिक विवरण सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कॉल सेंटर नेटवर्क में किन लोगों या संस्थाओं की भूमिका सामने आती है और वित्तीय लेन-देन का पूरा स्वरूप क्या था।