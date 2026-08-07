Punjab Assembly Monsoon Session : सरकार को घेरने की कांग्रेसी विधायकों की तैयारी रह गई धरी, पंजाब विधानसभा सत्र सोमवार तक के लिए स्थगित

पंजाब विधानसभा में आज कार्यवाही शुरू होते ही शिक्षा मंत्री ने स्कूल फीस रेगुलेटरी बिल पेश किया। इसके बाद स्पीकर ने विधानसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। स्पीकर ने जानकारी दी कि सोमवार को सदन में स्कूल फीस रेगुलेटरी बिल पर बहस होगी। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा से बाहर आकर सरकार विरोधी नारेबाजी की।

आज विधानसभा में पेश हुआ स्कूल फीस रेगुलेटरी बिल, सोमवार को होगी चर्चा

Punjab Assembly Monsoon Session (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब की आम आदमी पार्टी का अंतिम विधानसभा सत्र चल रहा है। हालांकि अभी तक मानसून सत्र में ज्यादात्तर हंगामा ही हुआ है और ज्यादा काम नहीं हुआ। इसी बीच आज शुक्रवार को विधानसभा में एक बार फिर से कांग्रेस विधायक काले पटके पहनकर पहुंचे। हालांकि आज उन्हें ज्यादा हंगामा और विरोध करने का मौका नहीं मिला।

विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही शिक्षा मंत्री ने स्कूल फीस रेगुलेटरी बिल विधानसभा में पेश कर दिया गया। इसके बाद स्पीकर ने विधानसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। स्पीकर ने जानकारी दी कि सोमवार को सदन में स्कूल फीस रेगुलेटरी बिल पर बहस होगी।

इस तरह शुरू हुई आज की कार्यवाही

आज सदन की कार्यवाही शुरूआत स्पीकर की झिड़कियों के साथ हुई। कार्यवाही के दौरान कुछ विधायक आपस में बातचीत में व्यस्त दिखाई दिए, जिस पर स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि बातचीत ही करनी है तो सदन के पीछे बने कमरे में जाकर करें और सदन का डेकोरम बनाए रखें।

सरकार पर विपक्ष का हमलावर रवैया जारी

वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक होने के कारण विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस विधायक लगातार तीसरे दिन भी काले पटके पहनकर विधानसभा पहुंचे और सदन के बाहर प्रदर्शन किया। सदन में पंजाब खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की वर्ष 2020-21 और 2021-22 की वार्षिक लेखा रिपोर्ट पेश की गई। इसके साथ ही पंजाब कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर (रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस) संशोधन विधेयक, 2026 पर तत्काल विचार कर उसे पारित करने का प्रस्ताव भी रखा गया।

आप विधायक ने उठाया अपने हलके का मुद्दा

कार्यवाही के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक गुरदित्त सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र की सिंचाई खालों का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र का एक पटवारी खुद को मुख्य सचिव समझता है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की मौत हो चुकी है, उनके नाम पर भी पर्चे दर्ज कर दिए गए। इतना ही नहीं, सिंचाई के पानी के बंटवारे में भी भेदभाव किया जा रहा है। विधायक ने आरोप लगाया कि कहीं एक एकड़ जमीन के लिए 22 मिनट तो कहीं 28 मिनट तक पानी दिया जा रहा है।

पंचायती भूमि की नीलामी का मुद्दा उठा

आम आदमी पार्टी के विधायक मनविंदर सिंह ग्यासपुरा ने गांव दौलतपुर की पंचायत भूमि की नीलामी का मुद्दा उठाया। इस पर राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि समय पर नीलामी कराई गई थी, लेकिन किसी ने बोली नहीं लगाई। अब तीसरी बार नीलामी कराई जा रही है और सरकार का प्रयास है कि पंचायत की जमीन कम से कम 20 प्रतिशत अधिक दर पर जाए।