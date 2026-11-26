Punjab News Today: पंजाब के मोगा में आम आदमी पार्टी (AAP) की खुशहाल पंजाब रैली से पहले एक दर्दनाक हादसा हो गया। रैली स्थल पर मीडिया कर्मियों और वीवीआईपी मेहमानों के लिए बनाए गए पंडाल में अचानक कॉफी मशीन फट गई। धमाका इतना तेज था कि मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। हादसे में मशीन का एक हिस्सा वहां काम कर रहे कर्मचारी के सिर पर जा लगा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद रैली स्थल पर हड़कंप मच गया।

यह हादसा मोगा-लुधियाना रोड पर गांव नथुवाला जदीद के पास आयोजित होने वाली आम आदमी पार्टी की राज्य स्तरीय खुशहाल पंजाब रैली की तैयारियों के दौरान हुआ। इस रैली में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के कई बड़े नेताओं के शामिल होने का कार्यक्रम है।

मीडिया कर्मियों के लिए बनाए पंडाल में हादसा

रैली स्थल पर पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के भोजन और अन्य सुविधाओं के लिए अलग से पंडाल तैयार किया गया था। इसी पंडाल में कॉफी बनाने के लिए मशीन लगाई गई थी। तैयारियों के दौरान अचानक मशीन में जोरदार विस्फोट हो गया। धमाके के कारण मशीन का एक हिस्सा उछलकर वहां काम कर रहे कर्मचारी के सिर पर जा लगा। इससे कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों में घबराहट फैल गई और घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई।

धमाके के बाद रैली स्थल पर मची अफरा-तफरी

कॉफी मशीन में विस्फोट की आवाज सुनते ही आसपास मौजूद लोग सहम गए। कुछ समय के लिए रैली स्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हादसे ने खुशहाल पंजाब रैली की तैयारियों के बीच चिंता बढ़ा दी। रैली स्थल पर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्थाओं के इंतजाम किए जा रहे थे। इसी दौरान हुए इस हादसे ने आयोजन की तैयारियों पर भी लोगों का ध्यान खींचा।

26 नवंबर को मोगा में AAP की बड़ी रैली

आम आदमी पार्टी की ओर से 26 नवंबर को पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर मोगा के गांव नथुवाला जदीद में खुशहाल पंजाब महारैली का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भगवंत मान और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शामिल होने वाले हैं। रैली के लिए मोगा-लुधियाना रोड पर बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। आयोजन स्थल पर करीब 116 एकड़ में पंडाल तैयार किया गया है। पार्टी की ओर से इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई गई है।