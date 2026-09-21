पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को आम आदमी पार्टी (आप) के घर-घर चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की।

Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को आम आदमी पार्टी (आप) के घर-घर चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। उन्होंने अपनी सरकार के ‘मान दा मुनाफा’ विमर्श को आगे बढ़ाते हुए दावा किया कि मुफ्त बिजली और स्वास्थ्य सेवा जैसी कल्याणकारी योजनाओं से हर परिवार को सालाना 1.82 लाख रुपये का लाभ मिल रहा है।

घर-घर पहुंचाएगी कामों की जानकारी

मान ने कहा कि ‘आप’ वर्ष 2022 से किए गए अपने कामों के रिकॉर्ड के साथ हर घर तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि अभियान सकारात्मक रहेगा और इसमें इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा कि सरकार ने पंजाब के लिए क्या काम किए हैं।

कामों के आधार पर मांगेगी समर्थन

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘आप’ जमीनी स्तर पर किए गए कामों के आधार पर लोगों से समर्थन मांगेगी और विपक्ष से उसके रिकॉर्ड तथा मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के मुद्दे पर सवाल करेगी। अभियान के तहत मान ने धुरी में घर-घर जाकर लोगों से मुलाकात की और बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं और बच्चों से बातचीत की। उन्होंने लोगों की राय जानी, पिछले साढ़े चार वर्षों में सरकार की ओर से किए गए कामों पर चर्चा की और बताया कि किस तरह विभिन्न योजनाओं एवं पहलों का सीधा लाभ आम परिवारों तक पहुंच रहा है।

हर परिवार को सालाना 1.82 का लाभ

मान ने कहा, ”पंजाब का हर परिवार आज हमारी सरकार की ओर से शुरू की गई पहलों से सालाना 1.82 लाख रुपये का लाभ पा रहा है। यह कोई काल्पनिक आंकड़ा नहीं है। यह वह पैसा है जिसे परिवारों को अब बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य जरूरी सेवाओं पर अपनी जेब से खर्च नहीं करना पड़ रहा है।”

परिवारों पर आर्थिक बोझ कम हुआ

उन्होंने कहा, ”मैं चाहता हूं कि हर परिवार खुद बैठकर यह हिसाब लगाए कि वह हर महीने कितनी बचत कर रहा है। यही ‘मान दा मुनाफा’ का वास्तविक अर्थ है।” मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से परिवारों पर जरूरी सेवाओं का आर्थिक बोझ कम हुआ है और लोगों को अपनी मेहनत की कमाई अन्य घरेलू जरूरतों पर खर्च करने का अवसर मिला है।