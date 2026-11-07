Punjab DA Hike: पंजाब के 6,507 कंप्यूटर शिक्षकों को दिवाली का बड़ा तोहफा, DA में 40% की बढ़ोतरी

Punjab Computer Teachers DA Hike: पंजाब सरकार ने दिवाली से पहले 6507 कंप्यूटर शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनके महंगाई भत्ते (DA) में 40 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके बाद डीए 181 फीसदी से बढ़कर 221 फीसदी हो जाएगा।

Punjab Government Diwali Gift: दिवाली से पहले पंजाब के कंप्यूटर शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के 6,507 कंप्यूटर शिक्षकों को त्योहार का तोहफा देते हुए उनके महंगाई भत्ते (DA) में 40 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद कंप्यूटर शिक्षकों का महंगाई भत्ता 181 फीसदी से बढ़कर 221 फीसदी हो जाएगा। इसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम कर रहे 1,007 नॉन-टीचिंग कर्मचारियों को भी वेतन संबंधी लाभ देने का फैसला लिया गया है। सरकार के इस ऐलान से हजारों कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

6,507 कंप्यूटर शिक्षकों का DA बढ़ा

पंजाब सरकार ने पंजाब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन सोसाइटी (PICTES) के तहत काम कर रहे 6,507 कंप्यूटर शिक्षकों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के अनुसार इन शिक्षकों को अब तक 181 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था, जिसे बढ़ाकर 221 फीसदी कर दिया गया है। इस तरह कंप्यूटर शिक्षकों के डीए में 40 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी हुई है। यह फैसला कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने और उन्हें बढ़ती महंगाई से राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है। दिवाली के मौके पर हुई इस घोषणा को कंप्यूटर शिक्षकों के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है।

नॉन-टीचिंग कर्मचारियों को भी लाभ

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम कर रहे 1,007 नॉन-टीचिंग कर्मचारियों के लिए भी अहम घोषणा की है। इन कर्मचारियों की सेवाएं कुछ समय पहले नियमित (Regular) की गई थीं। अब सरकार ने उन्हें वेतन संबंधी लाभ देने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद नियमित किए गए कर्मचारियों को उनके सेवा लाभ और वेतन से जुड़े अधिकार मिलने का रास्ता साफ होगा। हालांकि इन कर्मचारियों को कितना अतिरिक्त वेतन मिलेगा और लाभ किस तारीख से लागू होंगे, इसकी विस्तृत जानकारी आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दी जानकारी

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके इन फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार कर्मचारियों की भलाई और उनके सुरक्षित भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने दिवाली के अवसर पर सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं भी दीं। सरकार के इस ऐलान को शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों के लिए दिवाली की बड़ी सौगात माना जा रहा है।