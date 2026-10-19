Punjab News: लुधियाना में स्कूल के चपरासी ने नाबालिग छात्रा से की छेड़छाड़, गलत हरकत का वीडियो भी बनाया

Ludhiana Crime News: लुधियाना के एक स्कूल में 16 वर्षीय छात्रा के साथ चपरासी ने छेड़छाड़ की और उसका वीडियो बनाया। टीचर के कहने पर छात्रा जब ऑफिस किताब लेने गई, तो आरोपी ने उसे अकेला पाकर जबरदस्ती की। पीड़िता की शिकायत पर थाना टिब्बा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

Ludhiana School Horror: पंजाब के लुधियाना से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां शिक्षा के मंदिर यानी स्कूल में एक 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई। आरोप है कि स्कूल के ही एक चपरासी ने छात्रा को अकेला पाकर जबरदस्ती किस किया, गलत तरीके से छुआ और उसका वीडियो भी बना लिया। पीड़िता के परिवार की शिकायत पर थाना टिब्बा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी चपरासी को गिरफ्तार कर लिया है।

टीचर के कहने पर ऑफिस गई थी छात्रा

पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक यह घटना 13 अक्टूबर 2026 की है। कक्षा में पढ़ाई के दौरान 16 वर्षीय छात्रा को एक किताब की आवश्यकता पड़ी। इस संबंध में जब उसने अपनी क्लास टीचर से बात की, तो टीचर ने उसे अपने ऑफिस से जाकर वह किताब ले आने को कहा। निर्देश मिलते ही छात्रा किताब लेने के लिए टीचर के ऑफिस पहुंच गई। छात्रा जब ऑफिस के अंदर पहुंची, तो वहां कोई नहीं था। छात्रा अंदर अकेली ही किताब ढूंढ रही थी, तभी स्कूल में बतौर चपरासी काम करने वाला प्रिंस पाल भी पीछे से उस कमरे में आ गया।

ऑफिस में चपरासी ने की छेड़छाड़

पीड़िता का आरोप है कि शुरुआत में आरोपी ने उसे किताब ढूंढने में मदद करने का नाटक किया, लेकिन मौका पाकर उसने नापाक हरकत शुरू कर दी। प्रिंस पाल ने छात्रा को जबरदस्ती पकड़कर दीवार से सटा दिया। इसके बाद उसने छात्रा की मर्जी के खिलाफ उसके साथ जबरदस्ती की, उसे गलत तरीके से छुआ और जबरन किस किया। इस अचानक हुई घटना से सहमी और घबराई हुई छात्रा किसी तरह वहां से निकली।

वीडियो बनाने का भी गंभीर आरोप

घर लौटने के बाद पीड़िता ने मानसिक रूप से परेशान होकर अपने परिजनों को पूरी आपबीती सुनाई। परिजनों को यह जानकारी मिलते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जांच के दौरान यह बात भी सामने आई कि आरोपी ने इस पूरी घिनौनी हरकत का एक वीडियो भी बना लिया था। वीडियो बनाए जाने की बात सामने आने के बाद मामले की गंभीरता और अधिक बढ़ गई।

पुलिस ने दर्ज किया मामला, आरोपी अरेस्ट

परिजनों के साथ थाने पहुंची पीड़िता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए थाना टिब्बा पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। पुलिस ने आरोपी प्रिंस पाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75 और पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच एएसआई रविंदर सिंह को सौंपी गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी प्रिंस पाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है, ताकि यह भी पता लगाया जा सके कि उसने पहले भी इस तरह की किसी अन्य हरकत को अंजाम दिया है या नहीं। इस घटना के बाद से स्कूल में बच्चों की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं।