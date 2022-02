Charanjit Singh Channi is the CM candidate of Congress in Punjab: चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब में कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार

आज समाज डिजिटल, लुधियाना:

Charanjit Singh Channi is the CM candidate of Congress in Punjab: पंजाब में कांग्रेस की ओर सीएम पद के उम्मीदवार पर लंबे समय से चल रही कशमकश आज समाप्त हो गई। पंजाब में अब सीएम पद के उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी ही होंगे। आज यह जानकारी कांग्रेस के राहुल गांधी ने एक जनसभा के दौरान दी।

राहुल गांधी 12 बजे पहुंच गए थे लुधियाना Charanjit Singh Channi is the CM candidate of Congress in Punjab

राहुल गांधी ने आज चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम पद का चेहरा घोषित किया है। इससे पहले राहुल गांधी आज लगभग 12 बजे लुधियाना पहुंच गए थे। इसके बाद कांग्रेस कार्यकत्तार्ओं के साथ मीटिंग की। मीटिंग में चरणजीत जीत सिंह चन्नी का नाम कांग्रेस के सीएम पद के लिए फाइनल किया गया। इसके बाद राहुल गांधी ने रैली को संबोधित किया और मंच से संबोधित करते हुए चरणजीत सिंह चन्नी का नाम कांग्रेस के सीएम पद के लिए घोषित किया।

सिर पर हैं विधानसभा चुनाव Charanjit Singh Channi is the CM candidate of Congress in Punjab

बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं। हर दल पूरे जोर-शोर से प्रचार कर रहा है। लेकिन पिछले काफी समय से सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ता असमंजस में थे कि इस चुनाव में उनका नेता कौन होगा? पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व भी मुश्किल स्थिति में था।

नवजोत और सिद्धू में थी प्रतियोगिता Charanjit Singh Channi is the CM candidate of Congress in Punjab

सबसे बड़ा डर पार्टी में भीतरघात का डर था। वरिष्ठ नेतृत्व ने पार्टी कार्यकतार्ओं और स्थानीय नेताओं से राय मांगी। इसके बाद आज 6 फरवरी को पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के फैसले की घोषणा करने के लिए लुधियाना पहुंचे और मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को पार्टी के अगले मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया।

कांगे्रसी राहुल को लेने पहुंचे एयरफोर्स Charanjit Singh Channi is the CM candidate of Congress in Punjab

इससे पहले राहुल गांधी हलवारा एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे। हलवारा वायुसेना स्टेशन पर मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिद्धू, पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी और सुनील जाखड़, सांसद डॉ अमर सिंह, रायकोट से उम्मीदवार कमल अमर सिंह बोपाराय, मंत्री भारत भूषण आशु ने राहुल गांधी का नेतृत्व किया।

