Manjit Kaur Death Case: इन्फ्लुएंसर मनजीत कौर का आखिरी वीडियो वायरल ! बोलीं- ‘मुझे जलाकर मारने की कोशिश की गई’

Manjit Kaur Death Case: चंडीगढ़ की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मनजीत कौर की मौत के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। उनका आखिरी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में वह खुद को जलाकर मारने की कोशिश किए जाने का आरोप लगाती दिखाई दे रही हैं।

Influencer Manjit Kaur Last Viral Video: पंजाबी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मनजीत कौर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह उनकी मौत से पहले बनाया गया वीडियो है। वीडियो में अस्पताल में इलाज के दौरान नजर आ रहीं मनजीत कौर अपने साथ हुई घटना को लेकर गंभीर आरोप लगाती दिखाई दे रही हैं। वीडियो में वह कहती हैं कि उन्हें जलाकर मारने की कोशिश की गई और घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि इस वायरल वीडियो की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं हुई है। वीडियो कब और किस परिस्थिति में रिकॉर्ड किया गया, इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

करीब दो महीने तक चला इलाज, फिर हुई मौत

28 वर्षीय मनजीत कौर को 3 जुलाई की रात चंडीगढ़ के सेक्टर-34 इलाके से ले जाया गया था। उनकी मां कांता देवी की शिकायत के मुताबिक उन्हें कुछ परिचितों ने बुलाया और इसके बाद पंजाब के मोरिंडा इलाके की ओर ले जाया गया। परिवार ने आरोप लगाया कि वहां मनजीत कौर के साथ मारपीट की गई, उन्हें एक पेड़ से बांधा गया और आग लगा दी गई। एक दोस्त के मौके पर पहुंचने और आग बुझाने के बाद उन्हें पहले मोरिंडा के अस्पताल ले जाया गया। बाद में उनकी हालत को देखते हुए मोहाली के निजी अस्पताल और फिर PGIMER, चंडीगढ़ रेफर किया गया। मनजीत कौर ने करीब दो महीने तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष किया। 26 अगस्त को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

वायरल वीडियो में क्या कह रही हैं मनजीत कौर?

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में मनजीत कौर अस्पताल के बिस्तर पर नजर आ रही हैं। वीडियो में वह अपने साथ हुई घटना का जिक्र करते हुए कहती हैं कि उन्हें जलाकर मारने की कोशिश की गई। वह घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करती भी दिखाई देती हैं। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आज समाज वायरल वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है।

पुलिस ने दर्ज किया अपहरण और हत्या का मामला

मनजीत कौर की मां की शिकायत के आधार पर चंडीगढ़ पुलिस ने मामले में अपहरण और हत्या समेत संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। शिकायत में शुबी और परमिंदर सिंह उर्फ पिंडा समेत लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। पुलिस घटना की पूरी कड़ी जोड़ने के लिए CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है। मामले में पुलिस को पहली बड़ी सफलता मिली है। परमिंदर सिंह उर्फ पिंडा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक वह मुख्य आरोपी बताए जा रहे रिंकू का सहयोगी है। उसे सेक्टर-48 इलाके से गिरफ्तार किए जाने के बाद अदालत ने पुलिस रिमांड पर भेजा।

मुख्य आरोपी रिंकू की तलाश जारी

पुलिस की जांच में रिंकू का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आया है। वह फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश के साथ-साथ घटना में शामिल अन्य संभावित लोगों की भूमिका भी जांच रही है। ताजा जांच में घटना के स्थान को लेकर भी नया एंगल सामने आया है। मनजीत कौर की मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और अहम जानकारी सामने आई। पुलिस के मुताबिक वह मौत के समय करीब सात सप्ताह की गर्भवती थीं। इस जानकारी ने जांच को एक नया आयाम दिया है और पुलिस विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है।