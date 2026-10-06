Punjab News: ‘कैश फॉर ट्रांसफर’ मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची पंजाब सरकार

Punjab CBI Probe Row: पंजाब सरकार ने ‘कैश फॉर ट्रांसफर’ और भ्रष्टाचार मामले में CBI जांच के पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने CBI को FIR दर्ज कर जांच शुरू करने और दो महीने में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।

Punjab Transfer-Posting Case: पंजाब में ‘कैश फॉर ट्रांसफर’, सरकारी नीतियों और टेंडरों में भ्रष्टाचार के आरोपों की CBI जांच को लेकर मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपते हुए FIR दर्ज करने और दो महीने के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसके बाद पंजाब सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सोमवार को इसकी पुष्टि की।

हाईकोर्ट ने CBI को क्यों सौंपी जांच?

यह मामला वकील निखिल सराफ की ओर से दायर जनहित याचिका से जुड़ा है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब पुलिस को भ्रष्टाचार से जुड़ी जानकारी और दस्तावेज भेजे थे, लेकिन पुलिस ने इस आधार पर FIR दर्ज नहीं की। मामले की सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस की कार्रवाई पर असंतोष जताया। अदालत ने कहा कि ED की ओर से शेयर की गई सामग्री प्रथम दृष्टया वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की भूमिका की ओर इशारा करती है और मामले में निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच की जरूरत है। हाईकोर्ट ने CBI को मामले में आपराधिक केस दर्ज कर जांच शुरू करने का निर्देश दिया। अदालत ने CBI को दो महीने के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होनी है।

क्या हैं ‘कैश फॉर ट्रांसफर’ के आरोप?

मामले में आरोप लगाया गया है कि सरकारी अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग को प्रभावित करने के लिए पैसे लिए जाते थे। इसके अलावा सरकारी नीतियों को किसी खास पक्ष के अनुकूल बनाने और टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित करने के भी आरोप लगाए गए हैं। ED की ओर से उपलब्ध कराई गई सामग्री के आधार पर याचिका में आरोप लगाया गया कि नितिन गोहल पंजाब के मुख्यमंत्री के OSD राजबीर सिंह घुम्मन से जुड़े एक बिचौलिए के रूप में काम कर रहे थे। ED ने सरकारी अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग, सरकारी दस्तावेजों तक पहुंच और दूसरे सरकारी कामों में प्रभाव डालने के आरोपों की जानकारी पुलिस को दी थी।

ED की चिट्ठियों के बाद शुरू हुआ विवाद

ED ने पंजाब के DGP को इस मामले में FIR दर्ज करने के लिए कई पत्र भेजे थे। यह मामला ED की एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान सामने आई सामग्री से जुड़ा है। ED ने दावा किया था कि उसके पास WhatsApp चैट, दस्तावेज और अन्य सामग्री मौजूद है, जिससे सरकारी कामकाज में बाहरी लोगों के हस्तक्षेप के संकेत मिलते हैं। ED ने यह भी आरोप लगाया कि नितिन गोहल ने सरकारी अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग प्रभावित करने के लिए पैसे लिए। दूसरी ओर पंजाब पुलिस ने अदालत के सामने कहा था कि ED की ओर से दी गई कुछ सामग्री पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी और पुलिस ने अतिरिक्त रिकॉर्ड मांगे थे। पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जांच में कुछ विसंगतियों का भी जिक्र किया था। हालांकि हाईकोर्ट पुलिस की इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हुआ।

सरकार HC के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची

हाईकोर्ट के आदेश के तुरंत बाद पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। उन्होंने पंजाब में CBI की जांच के लिए सामान्य सहमति वापस लिए जाने का मुद्दा भी उठाया। दरअसल नवंबर 2020 में तत्कालीन पंजाब सरकार ने CBI को राज्य में जांच के लिए दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली थी। राज्य सरकार का कहना है कि इस पृष्ठभूमि में हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका अहम होगी।