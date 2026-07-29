Punjab Crime News : भाजपा संगरूर कार्यालय में बम फेंकने के मामले में खुलासा, आरोपियों ने रुपए के लालच में की थी वारदात

रविवार अल सुबह संगरूर भाजपा कार्यालय पर किसी ने पेट्रोल बम फेंकने वाले दोनों आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में कई हैरानीजनक खुलासे किए हैं। आरोपियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने यह वारदात रुपए के लालच में की थी।

पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो हुए हैरानीजनक खुलासे

Punjab Crime News (आज समाज), संगरूर : रविवार अल सुबह संगरूर भाजपा कार्यालय पर किसी ने पेट्रोल बम फेंककर दहशत फैलाने की कोशिश की। हालांकि इससे कार्यालय की इमारत को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ लेकिन सीसीटीवी में यह पूरी वारदात कैद हो गई। सुबह जब पुलिस को इस वारदात संबंधी सूचना मिली तो पुलिस की टीमों ने अलग-अलग कोण से इस मामले की जांच शुरू कर दी।

इस दौरान सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले। इन्हीं सुरागों पर जांच करते हुए पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से उनकी बाइक और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए। पुलिस ने जब पकड़े गए युवकों से पूछताछ की तो उन्होंने कई सनसनीखेज खुलासे किए।

पुलिस पूछताछ में यह आया सामने

पुलिस ने इस वारदात में आरोपी हैप्पी सिंह उर्फ हैप्पी पुत्र हरविंदर सिंह निवासी भम्माबद्दी पुलिस स्टेशन लोंगोवाल और जसप्रीत सिंह उर्फ जस्सी बेटे हरदीप सिंह निवासी वार्ड नंबर 12 शहीद उधम सिंह बस्ती लहरा पुलिस स्टेशन लहरा को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों से वारदात के दौरान इस्तेमाल की गई बाइक और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए। प्राथमिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से राणा भाई नाम के एक व्यक्ति के संपर्क में आए थे। उसने ही दोनों को ऐसा करने और इसके बदले में मोटी रकम देने का वादा किया था।

आरोपियों के खाते में आए 2200 रुपए

पुलिस पूछताछ और आरोपियों के मोबाइल खंगालने पर पुलिस को पता चला कि राणा भाई ने दोनों को यह वारदात करने का वीडियो बनाने और उसे भेजने के बाद उनके खाते में मोटी रकम डालने का वादा किया था। इस वारदात का वीडियो भेजने के बाद राणा भाई ने उन दोनों के खातों में क्रमश 1200 और 1000 रुपए ट्रांसफर किए। पुलिस आरोपियों को हुई इस आॅनलाइन पेमेंट की जांच कर रही है।

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