Amritsar ASI Harjeet Singh Murder: अमृतसर में ASI हरजीत सिंह की हत्या, ड्यूटी खत्म कर घर लौटते समय बनाया निशाना

Amritsar ASI Harjeet Singh Murder: अमृतसर में ASI हरजीत सिंह की ड्यूटी से घर लौटते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई. पंजाब सरकार ने जांच के आदेश दिए और परिवार को ₹2 करोड़ की सहायता घोषित की.

Amritsar ASI Harjeet Singh Murder: पंजाब के अमृतसर में ड्यूटी से घर लौट रहे सहायक पुलिस उपनिरीक्षक (ASI) हरजीत सिंह की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी. हरजीत सिंह गेट हकीमा पुलिस स्टेशन में तैनात थे और उनकी ड्यूटी पेट्रोलिंग में थी.

जानकारी के मुताबिक, बीती रात ड्यूटी खत्म करने के बाद हरजीत सिंह घर जा रहे थे.इसी दौरान भगतावाला दाना मंडी के गेट नंबर दो के बाहर अज्ञात लोगों ने उनकी गर्दन में गोली मार दी. गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई.

पंजाब सरकार ने दिए जांच के आदेश

घटना के बाद पंजाब सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मृतक पुलिसकर्मी के परिवार के लिए ₹1 करोड़ की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है. इसके अलावा एचडीएफसी बैंक की ओर से परिवार को ₹1 करोड़ का अतिरिक्त बीमा भुगतान भी किया जाएगा.

भगवंत मान ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अमृतसर जिले में कर्तव्य निभाते हुए अपनी जान गंवाने वाले सहायक पुलिस स्टेशन अधिकारी हरजीत सिंह जी की वीरता को हार्दिक नमन. उनके अदम्य साहस और कर्तव्यनिष्ठा को सदा याद रखा जाएगा. पंजाब सरकार इस दुख की घड़ी में शहीद परिवार के साथ चट्टान की तरह खड़ी है.

सीएम ने कहा कि सम्मान के प्रतीक के रूप में, सरकार परिवार को 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि और एचडीएफसी बैंक से 1 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बीमा प्रदान करेगी. हम अपने शहीदों और उनके परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं. उनका यह महान बलिदान हम सभी को पूर्ण साहस और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित करता रहेगा.

विपक्ष ने कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

शिअद नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गुरु नगरी श्री अमृतसर, गुरु-विरोधी भगवंत मान और नाकाबिल DGP (पंजाब पुलिस) के कारण बदहाल है. अब तक तीन ASI की हत्या हो चुकी है. कल रात अमृतसर में दो हत्याएं हुईं, जिनमें ASI हरजीत सिंह भी शामिल हैं, जिनकी हत्या भगतानवाला अनाज मंडी में ड्यूटी के दौरान गोली मारकर कर दी गई. अगर ड्यूटी पर पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, तो आम पंजाबियों की सुरक्षा का क्या होगा? कानून-व्यवस्था चरमरा रही है और पुलिस का इस्तेमाल पंजाबियों और विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए किया जा रहा है.

DGP ने भी जताया शोक

पंजाब पुलिस के डीजीपी ने कहा-अमृतसर जिले के हमारे बहादुर पुलिस अधिकारी, ASI हरजीत सिंह ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान न्यौछावर कर दी. पंजाब पुलिस दुख की इस घड़ी में उनके परिवार के साथ मज़बूती से खड़ी है. मुख्यमंत्री ने उनके परिवार के लिए ₹1 करोड़ की अनुग्रह राशि की घोषणा की है, साथ ही HDFC बैंक की ओर से उनके परिवार को ₹1 करोड़ का अतिरिक्त बीमा भुगतान भी किया जाएगा. शहीद को पूरे पुलिस सम्मान के साथ विदाई दी जाएगी. उनकी आत्मा को शांति मिले.