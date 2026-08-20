Punjab News: लुधियाना में आबकारी अतिरिक्त आयुक्त पर हमला, आॅफिस में घुसकर पीटा, कमीज फाड़ी

घटना के बाद अमित गोयल ने डिवीजन नंबर-5 पुलिस को लिखित शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

आॅफिशियल मोबाइल फोन और चश्मा भी तोड़ा

Punjab News, (आज समाज), लुधियाना: पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में स्थित आबकारी विभाग के दफ्तर में गुरुवार को हंगामा हो गया। आबकारी विभाग के अतिरिक्त आयुक्त अमित गोयल पर एक व्यक्ति ने हमला कर दिया। हमलावर ने उनके कपड़े फाड़ दिए और सरकारी मोबाइल फोन तोड़ दिया।

अमित गोयल अधिकारियों और ठेकेदारों के साथ एक बैठक कर रहे थे। इसी दौरान पंकज मल्होत्रा नाम का एक व्यक्ति सुरक्षा घेरा तोड़कर उनके कक्ष में घुस गया। जब गोयल ने उससे अंदर आने का कारण पूछा, तो वह आक्रोशित हो उठा। उसने गोयल के साथ अभद्रता और गाली-गलौज शुरू कर दी।

अंदरूनी चोटें आई

आरोपी ने कॉलर पकड़कर अधिकारी को घसीटा, धक्का-मुक्की की और उनके कपड़े फाड़ दिए। उसने गोयल के सीने पर कई घूंसे भी जड़े जिससे उन्हें अंदरूनी चोटें आई। हाथापाई के दौरान आरोपी ने मेज पर रखा सरकारी मोबाइल फोन और अधिकारी का चश्मा भी तोड़ दिया।

सरकारी अधिकारियों को डरा-धमकाकर दबाव बनाता है आरोपी

आरोप है कि आरोपी पंकज मल्होत्रा पहले भी सरकारी अधिकारियों को डरा-धमकाकर दबाव बनाता रहा है। वह अक्सर अपनी पहचान बदलकर लोगों को गुमराह करता है। घटना के बाद अमित गोयल ने डिवीजन नंबर-5 पुलिस को लिखित शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और दफ्तर में लगे साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

आरोपी गिरफ्तार

मौके पर पहुंचे थाना डिविजन नंबर-5 अरक पुरुषोत्तम लाल ने कहा अधिकारी के साथ मारपीट की सूचना मिली थी। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी पंकज मल्होत्रा और उसके साथी गौरव डंग के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 132, 221, 121 और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

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