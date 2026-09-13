Punjab News: पंजाब भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष बनीं आभा बंसल

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की वरिष्ठ नेता और अमेय फाउंडेशन की चेयरपर्सन आभा बंसल को पंजाब भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मोहाली जिले से इस पद पर वह एकमात्र नियुक्त नेता हैं। नई जिम्मेदारी मिलने के साथ ही पार्टी संगठन में उनका राजनीतिक कद बढ़ा है।

Punjab News: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की वरिष्ठ नेता और अमेय फाउंडेशन की चेयरपर्सन आभा बंसल को पंजाब भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मोहाली जिले से इस पद पर वह एकमात्र नियुक्त नेता हैं। नई जिम्मेदारी मिलने के साथ ही पार्टी संगठन में उनका राजनीतिक कद बढ़ा है।

संगठन मजबूत करने पर जोर

आभा बंसल ने नियुक्ति के लिए पंजाब भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष जय इंदर कौर का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया है, उसके लिए वह आभारी हैं। वह संगठन को मजबूत करने, महिला कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और भाजपा की नीतियों को घर-घर तक पहुंचाने के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगी।

ज्यादा महिलाओं को पार्टी से जोड़ने पर ध्यान

उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी भाजपा संगठन की मजबूती का महत्वपूर्ण आधार है। आने वाले समय में महिला मोर्चा को बूथ स्तर तक मजबूत करने और अधिक से अधिक महिलाओं को पार्टी से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।