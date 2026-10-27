Punjab Crime: अमृतसर में AAP सरपंच के भाई की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश में वारदात का आरोप, हमलावर फरार

Punjab Crime News: पंजाब के अमृतसर जिले के झिते कलां गांव में आम आदमी पार्टी के सरपंच कारज सिंह के भाई तीरथ सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका है। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। चाटीविंड थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Amritsar Murder News: पंजाब के अमृतसर जिले में गोलीबारी में आम आदमी पार्टी (AAP) से जुड़े सरपंच कारज सिंह के भाई तीरथ सिंह की मौत हो गई। यह वारदात अमृतसर देहात पुलिस के थाना चाटीविंड के अंतर्गत आने वाले झिते कलां गांव में हुई। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार तीरथ सिंह को गोली लगने के बाद गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना के बाद हमलावर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और वारदात के पीछे की वजह और आरोपियों का पता लगाने में जुटी है।

पुरानी रंजिश में हत्या का आरोप

कारज सिंह और गांव के निवासी गुरदित्त सिंह के परिवारों के बीच लंबे समय से रंजिश चली आ रही थी। दोनों पक्षों के बीच पहले भी विवाद होने की बात सामने आई है। बताया गया कि गांव के लोग पहले कई बार बीच-बचाव कर विवाद शांत करा चुके थे। पिछले कुछ दिनों से तीरथ सिंह और गुरदित्त सिंह के बीच भी तनाव चल रहा था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि पुरानी रंजिश के चलते ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस अभी जांच कर रही है।

विवाद के बाद चली थीं गोलियां

सोमवार रात गांव की चौपाल के पास दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई। देखते ही देखते विवाद गाली-गलौज और हाथापाई तक पहुंच गया। इसी दौरान गुरदित्त सिंह के कुछ साथी भी वहां पहुंच गए। आरोप है कि इसके बाद तीरथ सिंह पर गोलियां चलाई गईं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवार के सदस्य और गांव के लोग उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में गोलीबारी की घटना गुरुद्वारे के पास होने और हमलावरों की पहचान स्पष्ट नहीं होने की बात कही गई है।

पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की

घटना की सूचना मिलने के बाद चाटीविंड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस के सामने अब हमलावरों की पहचान, गोलीबारी के पीछे की वास्तविक वजह और वारदात में शामिल लोगों की भूमिका स्पष्ट करने की चुनौती है। अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी का जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।