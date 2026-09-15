Ludhiana News: लुधियाना में AAP विधायक राजिंदर पाल कौर छीना ने ट्रक ड्राइवर को मारा थप्पड़? क्या है पूरा मामला

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Amit Upadhyay
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Ludhiana Truck Driver Row: लुधियाना दक्षिण से AAP विधायक राजिंदर पाल कौर छीना पर डाबा रोड पर ट्रक चालक को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद बढ़ गया। विधायक ने आरोप से इनकार किया है।
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लुधियाना की आप विधायक पर ट्रक ड्राइवर को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है।

Ludhiana AAP MLA Viral Video: आम आदमी पार्टी (AAP) की लुधियाना दक्षिण से विधायक राजिंदर पाल कौर छीना एक वायरल वीडियो को लेकर विवादों में हैं। आरोप है कि डाबा रोड पर एक ट्रक चालक को रोकने के बाद विधायक ने उसके साथ बहस की और उसे थप्पड़ मारा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया है। हालांकि विधायक ने ट्रक चालक को थप्पड़ मारने के आरोप से इनकार किया है। उनका कहना है कि वह ट्रक की चाबी लेने की कोशिश कर रही थीं और तब उनका हाथ ऊपर उठा था। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।

रास्ता देने में देरी के बाद ट्रक को रोका

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में विधायक की गाड़ी एक ट्रक के पीछे दिखाई देती है। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक को रास्ता देने में कुछ समय लगा, जिसके बाद ट्रक को रोका गया। वीडियो में विधायक अपनी गाड़ी से उतरकर ट्रक के पास जाती दिखाई देती हैं। वह चालक को नीचे आने के लिए कहती हैं और उससे बातचीत करती नजर आती हैं। इसके बाद वीडियो में ऐसा दृश्य दिखाई देता है, जिसे सोशल मीडिया पर चालक को थप्पड़ मारने के तौर पर शेयर किया जा रहा है। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आने का दावा किया जा रहा है।

विधायक ने बताया पूरा घटनाक्रम?

विधायक राजिंदर पाल कौर छीना ने घटना को लेकर अलग पक्ष रखा है। उनके मुताबिक डाबा रोड और आसपास के इलाकों में स्थानीय लोगों ने भारी वाहनों की आवाजाही को लेकर शिकायत की थी। छीना ने कहा कि उन्होंने इस समस्या को लेकर डिप्टी कमिश्नर और संबंधित अधिकारियों से भी बात की थी। उन्हें शिकायत मिली थी कि संबंधित ट्रक चालक वाहन को तेज और लापरवाही से चला रहा था। विधायक के मुताबिक ट्रक को रोकने के बाद उन्होंने चालक से उसकी चाबी मांगी। इसी दौरान चाबी लेने की कोशिश में उनका हाथ उठा था। उन्होंने चालक को थप्पड़ नहीं मारा।

ट्रक चालक को पुलिस के हवाले किया

विधायक ने बताया कि घटना के बाद उन्होंने मामले की जानकारी डाबा पुलिस थाने को दी। उनके अनुसार ट्रक की चाबी और चालक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। छीना ने कहा कि डाबा रोड और आसपास की कई सड़कें संकरी हैं। ऐसे में भारी वाहनों को तेज या लापरवाही से चलाने से दूसरे लोगों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके पास एक ऐसा वीडियो है, जिसमें ट्रक चालक ने वाहन को लापरवाही से चलाने की बात स्वीकार की है।

वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा

घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर विधायक के व्यवहार को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग वीडियो के आधार पर विधायक पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि विधायक ने पूरे मामले को अलग संदर्भ में पेश किया है। राजिंदर पाल कौर छीना लुधियाना दक्षिण विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी की विधायक हैं। वह पहले भी अपने विधानसभा क्षेत्र में सड़क, सफाई और स्थानीय नागरिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर क्षेत्र का दौरा करती रही हैं।