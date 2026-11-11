Sangrur Bus Accident: संगरूर में भीषण सड़क हादसा, PRTC बस डिवाइडर से टकराई, 3 की मौत, 24 घायल

Punjab Bus Accident: संगरूर में बुधवार को सीएम भगवंत मान के पैतृक आवास के पास सड़क हादसा हो गया। संगरूर से चंडीगढ़ जा रही यात्रियों से भरी PRTC बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और 24 यात्री घायल हो गए।

Sangrur Road Accident: पंजाब के संगरूर में बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। संगरूर से चंडीगढ़ जा रही यात्रियों से भरी पंजाब रोडवेज की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस का संतुलन बिगड़ने के बाद वह ओवरब्रिज के पास सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि बड़ी संख्या में यात्री घायल हुए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया।

ओवरब्रिज के पास बेकाबू हुई PRTC बस

दुर्घटना बुधवार सुबह संगरूर में ओवरब्रिज के पास हुई। PRTC की बस संगरूर से चंडीगढ़ की ओर जा रही थी। बस में बड़ी संख्या में यात्री सवार थे। इसी दौरान चालक का बस से नियंत्रण बिगड़ गया और बस सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में बैठे यात्रियों को गंभीर चोटें आईं। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग यात्रियों की मदद के लिए पहुंच गए।

हादसे में तीन लोगों की मौत, 24 यात्री घायल

इस दुर्घटना में तीन लोगों की मौत होने की पुष्टि की गई है। हादसे में 24 यात्रियों के घायल होने की खबर है। गंभीर रूप से घायल 15 यात्रियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए पटियाला स्थित सरकारी राजिंदरा अस्पताल रेफर किए जाने की जानकारी दी गई है। अन्य घायलों का भी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है।

पुलिस और प्रशासन ने संभाला मोर्चा

हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गईं। राहत अभियान के तहत बस में फंसे और घायल यात्रियों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। दुर्घटना के बाद सड़क पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल दुर्घटना के वास्तविक कारणों की विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। बस चालक ने किस वजह से नियंत्रण खोया और हादसे के समय बस की गति कितनी थी, इसकी जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जताया दुख

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संगरूर में हुए इस दर्दनाक बस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी घायलों को जल्द से जल्द बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और इलाज में किसी तरह की कमी नहीं रहने दी जाए। मुख्यमंत्री की ओर से प्रशासन को घायलों की चिकित्सा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए जाने की जानकारी सामने आई है। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की गई है।