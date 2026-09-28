Punjab News: हिंसक प्रदर्शन के बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पहुंचे डीजीपी, लिया हालात का जायजा

पंजाब के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में छात्रों के हिंसक विरोध-प्रदर्शन के बाद सोमवार को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती के बीच प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव विश्वविद्यालय कैंपस पहुंचे।

Punjab News: पंजाब के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में छात्रों के हिंसक विरोध-प्रदर्शन के बाद सोमवार को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती के बीच प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव विश्वविद्यालय कैंपस पहुंचे। उन्होंने मौके पर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों से घटनाक्रम की जानकारी ली।

दो दिनों से जारी है हिंसा

यूनिवर्सिटी में शनिवार रात और रविवार को हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई थीं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घटना का संज्ञान लेते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने DGP को मौके पर पहुंचकर स्थिति की समीक्षा करने को कहा था।

एलपीयू कैंपस पहुंचे DGP

DGP गौरव यादव सोमवार को LPU पहुंचे। उनके दौरे के मद्देनजर विश्वविद्यालय और आसपास के क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। DGP घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर मीडिया को भी जानकारी देंगे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है।

दुष्कर्म की खबर के बाद प्रदर्शन

LPU में छात्रों ने कथित तौर पर एक छात्रा के साथ दुष्कर्म की खबर के बाद प्रदर्शन शुरू किया था। छात्रों का आरोप था कि एक बाहरी व्यक्ति ने GH3 गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा के साथ दुष्कर्म किया।

बड़ी संख्या में सुरक्षाबल तैनात

शनिवार रात और रविवार शाम प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान विश्वविद्यालय की संपत्ति में आग लगाए जाने, खिड़कियों के शीशे तोड़े जाने और रेलिंग उखाड़े जाने की घटनाएं सामने आईं। रविवार शाम की हिंसा के दौरान तीन पुलिस वाहनों और विश्वविद्यालय की एक इमारत में आग लगाए जाने की भी जानकारी सामने आई। पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए विश्वविद्यालय परिसर में बड़ी संख्या में बल तैनात किया।

कथित दुष्कर्म मामले में FIR

कपूरथला पुलिस ने रविवार सुबह विश्वविद्यालय परिसर में छात्रा के कथित दुष्कर्म के संबंध में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की थी। मामले की जांच की जा रही है। कथित दुष्कर्म से जुड़े आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी।

10 दिनों के लिए कक्षाएं टलीं

हिंसा और तनाव के बीच LPU प्रशासन ने 10 दिनों के लिए नियमित कक्षाएं स्थगित कर दी हैं। विश्वविद्यालय ने मिड-टर्म परीक्षाएं भी अगले आदेश तक टाल दी हैं। प्रशासन ने छात्रों से शांति बनाए रखने, आधिकारिक निर्देशों का पालन करने और विश्वविद्यालय की ओर से जारी अपडेट पर ध्यान देने की अपील की है।