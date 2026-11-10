Himachal News: हिमाचल में 11 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश, सरकार ने जारी की अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश में 11 नवंबर यानी भैया दूज के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। अब इस त्योहार पर केवल महिला कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि पुरुष कर्मचारियों को भी छुट्टी मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को इस संबंध में फैसला लिया।

Himachal News: हिमाचल प्रदेश में 11 नवंबर यानी भैया दूज के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। अब इस त्योहार पर केवल महिला कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि पुरुष कर्मचारियों को भी छुट्टी मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को इस संबंध में फैसला लिया। इसके बाद सरकार ने 11 नवंबर, 2026 को सार्वजनिक अवकाश की अधिसूचना जारी कर दी। सरकार के इस फैसले के बाद महिला एवं पुरुष, दोनों कर्मचारी अपने परिजनों के साथ भैया दूज का त्योहार मना सकेंगे।

सीएम को भेजी गई थी फाइल

भैया दूज पर सभी सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी देने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के पास भेजा गया था। मंगलवार दोपहर बाद मुख्यमंत्री ने इस पर निर्णय लिया। इसके बाद संबंधित विभाग की ओर से अवकाश की अधिसूचना जारी कर दी गई। 11 नवंबर को प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों के साथ स्कूल, कॉलेज, बोर्ड और निगम के कार्यालय भी बंद रहेंगे।

इन त्योहारों पर भी बदली व्यवस्था

प्रदेश में पहले रक्षा बंधन, करवाचौथ और भैया दूज जैसे त्योहारों पर केवल महिला कर्मचारियों को ही अवकाश दिया जाता था। मुख्यमंत्री सुक्खू इससे पहले रक्षा बंधन और करवाचौथ पर भी पुरुष कर्मचारियों को छुट्टी देने का एलान कर चुके हैं। अब भैया दूज पर भी पुरुष कर्मचारियों को अवकाश देने का फैसला किया गया है।