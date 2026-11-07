Punjab News: परविंदर सिंह झोटा के शव का पोस्टमॉर्टम हुआ, कल सुबह 5 बजे मानसा भेजा जाएगा शव

पंजाब में नशा विरोधी अभियान चलाने वाले परविंदर सिंह झोटा के शव का पोस्टमॉर्टम करने में चिकित्सकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल, शव 25 दिन तक माइनस 20 डिग्री तापमान पर रखे जाने से शरीर के टिश्यू जमकर सख्त हो गए हैं।

Punjab News: पंजाब में नशा विरोधी अभियान चलाने वाले परविंदर सिंह झोटा के शव का पोस्टमॉर्टम पीजीआई चंडीगढ़ में शनिवार को हो गया है। शव रविवार सुबह 5 बजे मानसा स्थित उनके गांव भेजा जाएगा। इससे पहले, अस्पताल में उनके शव के पोस्टमॉर्टम का प्रयास किया गया था, लेकिन 25 दिनों तक शव को माइनस 20 डिग्री सेल्सियम पर रखने की वजह से टिश्यू काफी सख्त हो गए थे। इसकी वजह से पोस्टमॉर्टम के दौरान ब्लेड चलाने में चिकित्सकों को मुश्किल हो रही थी।

शव का पोस्टमॉर्टम मुश्किल

पीजीआई में शुक्रवार को पोस्टमॉर्टम की तैयारी के दौरान फॉरेंसिक विशेषज्ञों को सामान्य तरीके से ब्लेड चलाने में परेशानी आई। जमे हुए टिश्यू पर ब्लेड नहीं चल पा रही थी। विशेषज्ञों के सामने ब्लेड फिसलने और इससे उनके हाथ में चोट लगने का खतरा भी बना हुआ है। शरीर के अंदरूनी अंगों को खोलकर उनकी जांच करना भी चुनौती बन गया है।

अधिकारियों को बताईं दिक्कतें

झोटा का शव गुरुवार रात करीब तीन बजे पीजीआई पहुंचा था। शुक्रवार सुबह से ही पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया शुरू कराने के लिए पंजाब पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, सीबीआई और एसडीएम की टीमें मौजूद रहीं, लेकिन दोपहर एक बजे तक पोस्टमॉर्टम शुरू नहीं हो सका। इस दौरान फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम ने शव की स्थिति का आकलन किया और प्रक्रिया में आ रही तकनीकी दिक्कतों से अधिकारियों को अवगत कराया।

गोली मारकर की गई थी हत्या

एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की 13 अक्तूबर को दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोपी मेडिकल स्टोर संचालक अश्वनी कुमार और उसकी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।