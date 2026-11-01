Haryana News: पंचकूला में स्कूल में मारपीट में घायल छह वर्षीय बच्ची का मुफ्त इलाज करेगा पीजीआई चंडीगढ़

पंचकूला में स्कूल में हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल छह वर्षीय बच्ची के इलाज का पूरा खर्च पीजीआई चंडीगढ़ उठाएगा। संस्थान में उसका उपचार पूरी तरह मुफ्त किया जा रहा है।

Haryana News: पंचकूला में स्कूल में हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल छह वर्षीय बच्ची के इलाज का पूरा खर्च पीजीआई चंडीगढ़ उठाएगा। संस्थान में उसका उपचार पूरी तरह मुफ्त किया जा रहा है। पीजीआई निदेशक प्रो. विवेक लाल ने बच्ची से मुलाकात कर उसकी सेहत की जानकारी ली और उपचार कर रही डॉक्टरों की टीम से बातचीत की।

मुश्किल समय में खड़ा होना जिम्मेदारी

प्रो. विवेक लाल ने कहा कि पीजीआई की जिम्मेदारी केवल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि मुश्किल समय में मरीज और उसके परिवार के साथ खड़ा होना भी संस्थान का दायित्व है। बच्ची के साथ हुई घटना बेहद चिंताजनक है। संस्थान यह सुनिश्चित कर रहा है कि उसे बेहतर इलाज के साथ जरूरी सुविधाएं और सहायता मिले।

निजी कमरा उपलब्ध कराया

निदेशक के निर्देश पर बच्ची को उपचार के दौरान आराम और निजता सुनिश्चित करने के लिए निजी कमरा भी उपलब्ध कराया गया है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की बहुविषयक टीम उसकी स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और जरूरी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करा रही है।

हमले में घायल हुई थी बच्ची

गौरतलब है कि 28 अक्तूबर को पंचकूला के एक स्कूल में कक्षा के भीतर आठ वर्षीय बालक द्वारा कथित तौर पर हमला किए जाने से बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसे विशेष उपचार के लिए पीजीआई रेफर किया गया था। फिलहाल उसका इलाज विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है।